В природе существует ядовитое животное с уникальной анатомией: его кровь и кости имеют зеленую окраску

Зеленокровный сцинк

В тропических лесах дл обитают уникальные ящерицы. Их кровь имеет необычную зеленую окраску и содержит яд.

Об этом пишет Т4.

Уникальные ящерицы с зеленой кровью оказались носителями смертельно опасного пигмента. Исследование показало, что высокая концентрация ядовитого биливердина в их организме могла бы убить любое другое животное, но не этих пресмыкающихся.

В здоровом организме биливердин появляется в маленьких количествах при восстановлении крови. Но его накопление вызывает тяжелое отравление и желтуху, что угрожает жизни.

Однако у этих ящериц уровень ядовитого пигмента в 40 раз превышает смертельно опасный для человека предел, но для этих пресмыкающихся это норма.

Эта удивительная способность появлялась у них в процессе эволюции не менее четырех раз. Зеленый цвет у них не только кровь, но даже кости и мышцы.

Секрет этих ящериц, вероятно, спрятан в их генах.

Ученые сделали большой шаг, впервые расшифровав геном одного из них. Они обнаружили специальный ген, который, возможно, создает защитный белок.

Этот белок как щит берет ядовитый зеленый пигмент под контроль, нейтрализует его вред и позволяет ему безопасно двигаться кровью, не повреждая организм.

Пока неясно, как именно возникла такая удивительная способность. Но это открытие станет основой для будущих исследований.

Изучение этих ящериц поможет ученым понять, как жизнь может приспосабливаться даже к неблагоприятным условиям. Кроме того, это открывает новые возможности для медицинских исследований, связанных с обменом биливердина.

Ранее ученые обнаружили уникальных ледяных рыб, обитающих в Антарктиде. Это единственные позвоночные, имеющие прозрачную кровь.

Кроме того, ученые исследовали странные глубоководные рыбы — акулы-призраки, или химеры, которые являются далекими родственниками акул и скатов. У самцов этих рыб со лба выступает отросток, известный как тенакулум, оказавшийся усеянным настоящими зубами.

