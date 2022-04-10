В «ПриватБанке» объявили плановые регламентные работы с приложением «Приват24»

В «ПриватБанке» объявили плановые регламентные работы с приложением «Приват24»

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

В ПриватБанке предупреждают о плановых регламентных работах с приложением Приват24. Сервисы будут временно недоступны с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

"ПриватБанк с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля проводит плановые регламентные работы в Приват24 (...) При проведении работ использование сервисами будет временно приостановлено", — отметила финучреждение.

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

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