В «ПриватБанке» объявили плановые регламентные работы с приложением «Приват24»

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
В ПриватБанке предупреждают о плановых регламентных работах с приложением Приват24. Сервисы будут временно недоступны с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
"ПриватБанк с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля проводит плановые регламентные работы в Приват24 (...) При проведении работ использование сервисами будет временно приостановлено", — отметила финучреждение.
Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.
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