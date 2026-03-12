В пропавшем средневековом селе нашли уникальную папскую печать ХІІ века (фото)

Папская печать. Фото: Государственное ведомство по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

В Германии археолог-волонтер обнаружил свинцовую папскую печать XII века. Находку сделали на месте заброшенной средневековой деревни Бишофсроде, и она связана с понтификатом Папы Александра III. Исследователи считают, что артефакт может пролить свет на малоизвестные исторические связи региона.

Об этом сообщило LDA.

Необычную находку сделали еще в июне 2025 года вблизи города Гернроде в горах Гарц. Археолог-волонтер Гюнтер Диттрих исследовал место бывшего села Бишофсроде и неподалеку от остатков церковного холма наткнулся на свинцовую печать — так называемую папскую буллу.

Артефакт имеет овальную форму и небольшие размеры — около 4 сантиметров в ширину и 3,3 сантиметра в высоту. Несмотря на значительные следы коррозии, на нем хорошо читаются характерные изображения и надписи. На лицевой стороне видны две бородатые головы апостолов Петра и Павла, между которыми расположен крест. Над ними содержится надпись SPASPE — сокращение от латинского Sanctus Paulus Apostolus и Sanctus Petrus Episcopus.

На обратной стороне отчеканена надпись ALEXANDER PP III, указывающая на Папу Александра III, возглавлявшего Католическую церковь с 1159 по 1181 год. Такой дизайн печатей был типичным для папской канцелярии с XII века: изображение апостолов оставалось неизменным, а имя понтифика менялось с каждым новым папой.

Папа Александр III, уроженец Сиены Роберто Бандинелли, руководил церковью в один из самых бурных периодов средневековья. Его понтификат сопровождался длительным конфликтом с императором Священной Римской империи Фридрихом I Барбароссой и борьбой с несколькими антипапами. Только в 1177 году Барбаросса признал власть Александра III.

Сама печать, вероятно, была прикреплена к официальному папскому документу. В средневековье папская канцелярия выдавала тысячи таких актов — от подтверждения дарований и прав собственности до решения церковных споров.

Деревня Бишофсроде, где нашли буллу, существовала примерно с XI-XII до XIV века. Письменно она упоминается лишь один раз — в 1170 году, когда епископ Гальберштадта подтвердил передачу нескольких поселений монастырю Мариенталь.

Как папская печать оказалась в небольшом горном селе — остается загадкой. Археологи предполагают несколько версий. Ее могли принести местные жители как талисман, ведь иногда такие буллы носили как амулеты или даже закапывали на полях «для благословения». Одной из версий является то, что она была прикреплена к официальному документу, который попал в село или потерялся по дороге.

Исследователи предполагают, что документ мог потерять посланник, который пересекал горную местность Гарца — например, из-за несчастного случая или нападения грабителей. В то же время не исключено, что сам документ непосредственно касался Бишофсроде. В средневековье папская канцелярия нередко занималась даже отдаленными и повседневными делами — утверждала пожертвования, фонды, назначала чиновников или подтверждала церковные бенефиции.

Отметим, что название села Бишофсроде, вероятно, связано с поселением, основанным епископом после расчистки земель. Известно, что в 1170 году оно находилось под властью министериалиса — несвободного рыцаря на службе епископа Гальберштадтского. Поселение входило в округ Гарц и впоследствии перешло во владение аббатства Мариенталь.

Исследователи предполагают, что папский документ с печатью мог попасть в село во время основания или реорганизации поселения, переселения колонистов или передачи земельных владений. Не исключено, что грамоту просто хранили в Бишофсроде.

Исторический контекст делает эту версию особенно интересной. Епископ Геро, который подтвердил дарование в 1170 году, был непосредственно втянут в конфликт между императором Фридрихом Барбароссой и Папой Александром III. Геро стал соперником предыдущего епископа Ульриха Гальберштадтского, которого император устранил в 1160 году из-за поддержки папы. Впоследствии, в 1177 году, Ульриха восстановил в должности сам Александр III, тогда как Геро оказался под церковным отлучением.

«Между епископами и Папой существовали прямые отношения, и они были одинаково вовлечены в драматические события того времени. Было бы удивительным стечением обстоятельств, если бы печать Папы Александра III попала в деревню в епархии Гальберштадт, епископы которой были вовлечены в конфликты вокруг понтификата Александра и занимали противоположные стороны. Однако ничего нельзя доказать», — говорится в статье.

Хотя прямых доказательств происхождения артефакта пока нет, находка из Бишофсроде открывает новый взгляд на разветвленную сеть коммуникаций и политических связей, которые связывали даже отдаленные районы гор Гарц с ключевыми событиями Высокого Средневековья.

