В пустыне Египта нашли идеально круглый храм: что скрывало древнее сооружение

Археологи нашли в древнем Пелусии идеально круглый храм

Реклама

Археологи обнаружили в древнеегипетском портовом городе Пелусий необычный идеально круглый храм, который, вероятно, использовали для священных водных обрядов около 2200 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Святилище расположено к юго-востоку от современного Порт-Саида. Его окружает большой водоем диаметром примерно 35 метров. Исследователи установили, что сооружение было соединено с Нилом через систему каналов и резервуаров, что может свидетельствовать о его ритуальном назначении.

Реклама

По одной из версий, храм мог быть связан с культом Пелусия — малоизвестного божества, упоминаемого в античных источниках. В центре водоема археологи обнаружили большой квадратный постамент, на котором, возможно, когда-то стояла статуя бога.

Имя Пелусия, как считают исследователи, происходит от греческого слова pelos, что означает «грязь» или «ил». Само божество называют своеобразной «теневой фигурой», возникшей на пересечении египетских, греческих и римских верований.

Как отметил египтолог Стив Гарви, если предположение подтвердится, это будет редким примером храма, посвященного божеству, ранее упоминавшемуся только в классических текстах.

Круглое здание впервые обнаружили еще в 2019 году. Сначала археологи предполагали, что нашли городской дом Сеннетта – центр политического управления. Однако по мере раскопок эта версия изменилась.

Реклама

После обнаружения новых фрагментов сооружения и сети водных путей, соединявших ее с рукавом Нила, исследователи пришли к выводу, что речь идет не об административном здании, а именно о сакральном водном комплексе.

Внутри храма нашли следы нильского ила и места для сбора воды. Это дополнительно подтвердило символическую связь сооружения с рекой, которая имела для древних египтян не только хозяйственное, но и религиозное значение.

Ежегодные разливы Нила обеспечивали плодородные почвы для земледелия, поэтому река играла ключевую роль в жизни региона. Не случайно в древнеегипетской традиции Нил имел и собственное божество - Хапи.

Археологи также обращают внимание на то, что храм отражает сложную историю самого Пелусия. Город был основан примерно в 800 году до нашей эры на восточной окраине дельты Нила. Благодаря стратегическому положению оно стало важным торговым и военным центром.

Реклама

В разное время за Пелусий боролись египтяне, греки, персы и римляне. В правление Птолемеев город служил таможенным пунктом, а впоследствии вошел в состав Римской империи как провинциальный центр.

Именно поэтому архитектура Пелусия имеет отчетливые следы египетского, эллинистического и римского влияния. За толстыми стенами из красного кирпича археологи предполагают, что сам храм был построен уже в римский период.

Ранее, в 2022 году, в этом же районе обнаружили храм, посвященный греческому богу Зевсу, который реставрировали во время правления римского императора Адриана во II веке нашей эры.

Исследователи отмечают, что Пелусий является уникальным примером взаимодействия цивилизаций древнего Египта, Греции и Рима, а новое открытие еще больше подчеркивает его историческую ценность.

Реклама

