В пустыне Израиля нашли загадочную пирамиду, полную сокровищ: оружие, монеты и древние тексты

В пустыне Израиля нашли загадочную пирамиду, полную сокровищ. / © Daily Mail

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Археологи в Израиле обнаружили загадочную пирамидальную структуру, возраст которой составляет около 2200 лет. Она расположена в долине Нахаль Зоар близ Мертвого моря и удивила исследователей как своей архитектурой, так и содержимым. В середине – оружие, бронзовые монеты, драгоценности, ткани и даже исторические документы на папирусе.

Об этом говорит Daily Mail.

По словам Израильского управления старины (IAA), это сооружение – одна из самых впечатляющих археологических находок, сделанных в Иудейской пустыне. Она построена из вручную обтесанных камней, каждый блок которых весит сотни килограммов. Археологи предполагают, что пирамида могла служить либо сторожевой башней на торговом пути, либо могильной постройкой.

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Структура датируется эпохой Птолемеев и Селевкидов — правителей, контролировавших этот регион более двух тысячелетий назад. В найденных бронзовых монетах есть отметки царя Антиоха IV, а сам объект, возможно, являлся промежуточной станцией для путешественников, перевозивших соль, битум и другие ценные ресурсы.

Ученые также нашли уникальные письменные документы, которые, вероятно, прольют свет на жизнь в пустыне. В лагере археологов отмечают, что каждый день обнаруживают новые предметы, включая посуду, остатки мебели, оружие и украшения.

© Daily Mail

Раскопки — часть масштабной операции, которая длится уже восемь лет и направлена на предотвращение грабежей и уничтожение исторического наследия. Специальные подразделения обнаружили более 900 пещер вдоль скал пустыни, где уже найдены свитки, деревянные изделия, фрагменты кожи и казны монет.

Ученые приглашают волонтеров к участию: в пустыне организован лагерь, где обеспечивают проживание, питание и проводят вечерние лекции по археологии.

Хотя пирамида и не похожа на египетские, ее историческая ценность может быть не меньше. Израильские археологи продолжают раскопки и ожидают, что величайшие открытия еще впереди.