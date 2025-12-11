В пустыне Катара обнаружили гигантское кладбище животных в возрасте 21 млн лет

Археологи / © Associated Press

В пустыне Катара ученые обнаружили гигантское кладбище животных. Впрочем, только сейчас команда из Смитсоновского института и Музеев Катара завершила комплексное исследование в районе Аль-Масжабия.

О результатах исследований пишет Phys.

Среди находок ученые идентифицировали новый вид — Salwasiren qatarenis, названный в честь Катара. Он напоминает современных дюгонов, но имел кости задних конечностей, более прямую морду и более короткие бивни — черты, исчезнувшие у современных морских коров через миллионы лет эволюции.

Окаменелости из Аль-Мазхабии показывают, что раннемиоценовые морские коровы паслись на густых зарослях морской травы, формируя морское дно так, как это делают современные дюгони.

Рядом обнаружили окаменелости акул, рыб, дельфинов и доказывающих черепах: место, где сегодня простирается сухая пустыня, когда-то было мелководным морем с богатой экосистемой.

По словам Ферхана Сакало из Музея Катара, региональные породы сохранили ключевые данные о древних экосистемах. Они могут помочь понять устойчивость морских трав к климатическим изменениям.

«Если мы сможем узнать из прошлых записей, как сообщества морских трав пережили климатический стресс или другие серьезные нарушения, мы могли бы поставить цели для лучшего будущего Персидского залива», — отметил Сакала.

