В пустыне нашли дорожные знаки возрастом 12 тысяч лет: что на них изображено (фото)

Пустыня / © visualhunt.com

Международная группа археологов обнаружила более 60 наскальных рисунков вдоль южной окраины пустыни Нефуд на севере Саудовской Аравии. Они были древними «дорожными знаками», которые указывали путь к источникам воды.

Об этом пишет издание Phys.

Рисунки были обнаружены в трех ранее неисследованных районах — Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма.

На них изображены преимущественно верблюды, козероги, газели и туры — всего 130 фигур в натуральную величину и натуралистических, некоторые из которых достигают 3 м в длину и более 2 м в высоту.

Гравюры датируются периодом от 12 800 до 11 400 лет назад, когда во внутренних районах Северной Аравии после экстремальной засушливости вновь появились сезонные водоемы.

Эти источники воды, подтвержденные анализом отложений, способствовали раннему проникновению человека во внутренние районы пустыни и предоставляли редкие возможности выживания.

«Эти большие гравюры — не просто наскальные рисунки, они были символами присутствия, доступа и культурной идентичности», — прокомментировала ведущий автор исследования, доктор Мария Гуаньин из Института геоантропологии Общества Макса Планка.

Доктор Сери Шиптон, руководитель исследования из Института археологии Лондонского университетского колледжа, отметила: «Наскальные рисунки обозначают источники воды и пути перемещения, возможно, символизируя территориальные права и память поколений».

В отличие от ранее известных мест, где гравюры были скрыты в ущельях, панели Джебель-Млейха и Джебель-Арнаан были высечены на высоких скалах, некоторые из которых достигали 39 м в высоту, в визуально выгодных местах.

Напомним, ранее ученые обнаружили древнейшие мумии, созданные более 12 тысяч лет назад. Они не имеют ничего общего с египетскими пирамидами или бальзамированием.