В пустыне найдено загадочное захоронение древней культуры

Во время археологических исследований в пустыне Баюда в Судане на участке BP937 в 2018 году ученые наткнулись на захоронение мужчины, которое отнесли к культуре Керма. По результатам датировки, могила относится к ранней фазе периода Древнего Куша II (около 2050-1750 гг. до н.э.).

Об этом пишет tandfonline.

В погребении, кроме фаянсовых бусин, обнаружили два глиняных сосуда: один установлен вертикально, а другой — перевернутый вверх дном. Исследователи предполагают, что это могло быть частью погребального обряда. Внутри одного из сосудов найдены обугленные растительные остатки, фрагменты костей животных, копролиты и части насекомых — вероятные остатки ритуального очага, который намеренно поместили в сосуд.

Кроме археологических, антропологических, радиоуглеродных и генетических анализов ученые провели также антрахологические, карпологические и энтомологические исследования. Результаты комплексной работы дали новую ценную информацию о погребальных традициях и окружающей среде, существовавших в аридной зоне Среднего Нила в начале II тысячелетия до нашей эры.

