В пустыне ученые обнаружили новый вид ядовитых скорпионов

Они не представляют угрозы для людей.

В калифорнийской пустыне ученым удалось обнаружить совершенно новый ядовитый вид скорпионов.

Об этом пишет Daily Mail.

Удивительное существо размером около 5,3 сантиметра было впервые сфотографировано среди промышленного мусора. Новый вид был назван "скорпионом бассейна Тулар" в честь места, где его обнаружили.

По словам исследователя Пракита Джайна, эта находка оказалась очень особенной.

Ученые собрали образцы и изучили их, обнаружив, что здешние скорпионы являются одним из нескольких родственных скорпионов, которым удалось приспособиться к специфическим и полувлажным регионам калифорнийской пустыни.

Окрас этого нового вида скорпионов был весьма разнообразным: от светло-желтого и коричневого до более темного оранжевого и коричневого. Ученые также заметили, что представители этого вида имеют мощные зубчатые клешни, форма которых различается в зависимости от их пола.

Известно, что этот новый вид ядовит, однако ученые предполагают, что они не представляют угрозы для людей.

Напомним, международная группа исследователей, работавших на борту судна Института океана Шмидта, обнаружила новую экосистему под дном Тихого океана на глубине около 2,5 км. Как оказалось, морские существа во тьме глубин берут энергию не от Солнца, а от близлежащих минералов.

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