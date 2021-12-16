В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой: какие страны зацепило

Украинские пользователи тоже жаловались на проблемы.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram вечером 15 декабря снова произошел глобальный сбой, правда, он был коротким и не столь продолжительным, как предыдущие.

Об этом сообщает Downdetector, – ресурс, следящий проблемы с сайтами.

Пользователи жаловались на проблемы с входом в аккаунты, работу сайтов и приложений.

Большинство пользователей соцсети жалуются на проблему с авторизацией (57%), у 35% не работал вебсайт Facebook, а еще 8% ощущали вызовы с приложением соцсети.

Если говорить об Instagram, то даже украинские юзеры жаловались на проблемы с мобильным приложением, в частности, на проблемы со сториз.

Проблемы в работе соцсетей были зафиксированы также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Великобритании и т.д.

Как сообщалось, 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые серьезные проблемы возникли на платформе Facebook. Речь также шла о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram.

Сбой продолжался около семи часов. Это самый продолжительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсети отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей. В Downdetector его назвали одним из самых масштабных по длительности и количеству жалоб.

Причиной сбоя в работе социальной сети Facebook стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

6 октября пользователи снова начали жаловаться на перебои в работе Facebook и Instagram, а 8 октября в компании Цукерберг подтвердили очередной масштабный сбой "программ и продуктов".

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