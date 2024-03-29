В Раде заявили, что Telegram игнорирует обращение Украины, но сотрудничает с российским режимом

Компания Telegram игнорирует обращение украинских органов власти по каналам, которые распространяют откровенную российскую пропаганду.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, информирует Радио Свобода.

Он заявил, что платформа позволяет работу каналов, распространяющих российскую пропаганду и проводящих информационные операции, а обращение представителей украинской власти к платформе "остается фактически без какой-либо реакции".

В то же время, как отметил депутат, во время протестов в Башкортостане Telegram "за считанные минуты" заблокировал два местных канала, по которым объединялись протестующие.

Нардеп заявил, что лично не использует этот мессенджер, но не собирается нем навязывать свою позицию.

Также Потураев добавил, что Telegram — "удобный инструмент" и может привлекать тем, что каналы в мессенджере являются "ячейками даркнета в легальном интернете".

"Там есть каналы, где торгуют наркотиками, где распространяется другой запретный контент. Это своеобразный посол даркнета в легальном информационном пространстве. Я считаю, что это угроза для любой страны", — резюмировал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов дал ответ, грозит ли Telegram национальной безопасности.

Кроме того, мы ранее информировали, что одна из стран Европы запретила работу Telegram.

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