В радиоактивной зоне Фукусимы взрыв популяции гибридов: что скрывает их ДНК

В зоне эвакуации вокруг Фукусимы продолжают массово размножаться гибриды диких кабанов и домашних свиней, которых местные ученые уже успели окрестить «радиоактивными». Новое исследование японских генетиков показало, почему эти животные так успешно выживают и захватывают территорию, несмотря на загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщило издание Independent.

После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году часть региона полностью освободили от людей. Несколько домашних свиней сбежали из заброшенных ферм и начали скрещиваться с местными дикими кабанами. Зона, где до сих пор фиксируют опасно высокие уровни радиации, превратилась в своеобразный природный полигон для изучения гибридизации между домашними и дикими животными.

Ранее правительство Японии обнаружило в тканях загрязненных диких кабанов концентрацию цезия-137, превышающую безопасные показатели более чем в 300 раз. На фоне почти полного отсутствия людей и нового завоза свиней популяция гибридов свиньи и кабана начала стремительно расти.

В новой работе ученые проанализировали образцы тканей 191 дикого кабана и 10 домашних свиней, которые жили в районе Фукусимы в период с 2015 по 2018 год. Исследователи изучали два типа ДНК: митохондриальную, которая передается исключительно по материнской линии, и ядерную, которую потомки получают от обоих родителей. Это позволило отдельно проследить материнское происхождение и общее смешение генов.

Анализ показал, что гены домашних свиней в гибридах постепенно «размывались» в течение нескольких поколений. Уже через примерно пять поколений животные сохраняли материнскую митохондриальную ДНК свиньи, но по общему набору генов все больше напоминали диких кабанов. Это означает, что гибриды продолжали скрещиваться с дикими животными, постепенно возвращаясь к «дикому» генетическому профилю.

В то же время одна из ключевых черт домашних свиней — возможность размножаться в течение всего года и иметь многочисленные выводки — сохранилась в гибридном потомстве. Дикие кабаны обычно имеют один сезон размножения в год, тогда как свиньи под присмотром человека приносят поросят несколько раз в год. Именно эта особенность, по выводам ученых, и дала гибридам преимущество: несмотря на потерю значительной части «домашних» генов, их репродуктивная стратегия осталась ближе к домашней свинье, а не к дикому кабану.

«Мы хотим подчеркнуть, что этот механизм, вероятно, существует и в других регионах мира, где скрещиваются дикие свиньи и кабаны, — отметил ведущий автор исследования Донован Андерсон из Университета Хиросаки.

«Полученные результаты можно применить к управлению дикой природой и стратегий борьбы с ущербом, нанесенным инвазивным видам. Понимая, что материнские линии свиней ускоряют смену поколений, власть может лучше прогнозировать риски популяционного взрыва», — добавил соавтор работы Шинго Канеко.

