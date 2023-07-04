В ранней Вселенной время шло в пять раз медленнее, чем сейчас: новое исследование

Исследователи наблюдали за данными квазаров — объектов, питающихся от "сверхмассивных" черных дыр в центре ранних галактик — используя их для измерения времени у начала Вселенной. Профессор Герайнт Льюис из Университета Сиднея сообщил, что это вновь подтверждает, что мы живем во расширяющейся Вселенной.

Об этом пишет BBC.

Профессор Льюис, ведущий автор исследования, опубликованного в Nature Astronomy, сказал: "Оглядываясь на время, когда Вселенной было чуть больше миллиарда лет, мы видим, что время шло в пять раз медленнее".

По словам Герайнта Льюиса, если бы люди могли вернуться обратно в прошлое, они могли бы заметить, что секунда так и осталась секундой, но она очень долго тянется.

По данным NASA, квазары — это яркие объекты, питающиеся "сверхмассивными" черными дырами, которые выбрасывают энергию, когда они насыщаются газом, пылью и другим веществом, находящимся в их гравитационном объеме.

Профессор-астрофизик Льюис и астростатистик Брендан Брюэр из Университета Окленда исследовали цвета почти 200 квазаров в течение 20 лет. Затем они смогли стандартизировать "тиканье" каждого квазара.

Объясняя, что это все означает, исследователи сказали, что это подтверждает ожидание общей теории относительности Альберта Эйнштейна, то есть мы должны наблюдать, как удаленная Вселенная движется гораздо медленнее, чем сегодня.

Льюис отметил: “Благодаря Эйнштейну мы знаем, что время и пространство взаимосвязаны, и с начала времен в сингулярности Большого взрыва Вселенная расширялась. Это расширение пространства означает, что наши наблюдения за ранней Вселенной должны выглядеть гораздо медленнее, чем сегодня течет”.

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