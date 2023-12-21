В Риме обнаружили роскошный банкетный зал, которому более 2300 лет

В Риме археологи обнаружили роскошный банкетный зал с большой настенной мозаикой. Возраст достопримечательности оценивают примерно в 2300 лет.

Об этом сообщает CNN.

Мозаика, почти пять метров в длину, изображает виноградную лозу, листья лотоса, трезубца, шлемы и мифических морских существ. Она сделана из перламутра, кораллов, черепков драгоценного стекла и частиц мрамора. Ее обрамляют полихромные кристаллы и древнеегипетские синие плитки.

Открытым банкетным залом с видом на сад, скорее всего, пользовались летом для развлечения гостей.

Археологи пытаются разгадать, кто владел роскошным зданием. Вероятно, это был римский сенатор.

"В древности, когда могущественные знатные семьи населяли Палатин, существовал обычай использовать богатые декоративные элементы как символ для демонстрации богатства и высокого социального статуса", — считает археолог Руссо.

Такое сложное пространство также использовалось, чтобы произвести впечатление на гостей водными играми, которые были очень популярны среди знати того времени.

"Мы обнаружили свинцовые трубы, встроенные в украшенные стены, построенные для переноски воды внутрь бассейнов или создания фонтанов для создания водных игр", — добавил ученый.

В начале января находку откроют посетителям.

Напомним, вблизи Египта археологи обнаружили развалины храма и артефакты.

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