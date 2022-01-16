В России ответили на обвинения в кибератаке на правительственные сайты Украины

В России ответили на обвинения в кибератаке на правительственные сайты Украины

В результате кибератаки пострадали около 70 сайтов государственных органов Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности России к масштабной кибератаке на правительственные сайты Украины.

Соответствующее заявление представитель Кремля озвучил в интервью американскому телеканалу CNN, фрагмент которого обнародовал The Hill.

"Мы считаем это продолжением очередного бездоказательного обвинения против России, – заявил Песков и продолжил, – мы уже почти привыкли, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде".

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Напомним, что в ночь на пятницу, 14 января, неизвестные совершили самую мощную за последние четыре года хакерскую атаку на сайты государственных органов Украины. В результате действий злоумышленников пострадали около 70 порталов МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики и т.д.

Исследователи из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что нападение было совершено с территории Российской Федерации.

После взлома генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения между Альянсом и Киевом об усилении киберсотрудничества, предусматривающего, в частности, "доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах". "Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", — подчеркнул он.

Кибератаки на государственные сайты Украины также осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противодействовать этой кибератаке. Печально, мы знали, что это может произойти..." — заявил он.

Американские эксперты предупреждают о возможных последующих кибератаках на правительственные сайты | Новости мира

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