В России ответили на обвинения в кибератаке на правительственные сайты Украины

В результате кибератаки пострадали около 70 сайтов государственных органов Украины.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о непричастности России к масштабной кибератаке на правительственные сайты Украины.
Соответствующее заявление представитель Кремля озвучил в интервью американскому телеканалу CNN, фрагмент которого обнародовал The Hill.
"Мы считаем это продолжением очередного бездоказательного обвинения против России, – заявил Песков и продолжил, – мы уже почти привыкли, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде".
Напомним, что в ночь на пятницу, 14 января, неизвестные совершили самую мощную за последние четыре года хакерскую атаку на сайты государственных органов Украины. В результате действий злоумышленников пострадали около 70 порталов МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики и т.д.
Исследователи из Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что нападение было совершено с территории Российской Федерации.
После взлома генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения между Альянсом и Киевом об усилении киберсотрудничества, предусматривающего, в частности, "доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах". "Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", — подчеркнул он.
Кибератаки на государственные сайты Украины также осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине противодействовать этой кибератаке. Печально, мы знали, что это может произойти..." — заявил он.
Читайте также:
- Хакеры взломали инфраструктуру фирмы, администрировавшей правительственные вебсайты — СБУ
- Хакеры атаковали правительственные сайты: Федоров рассказал о последствиях и произошла ли утечка персональных данных украинцев
- Хакерская атака на сайт мэра Киева: установлено, что вмешательство происходило с территории РФ
- Самые большие кибератаки: где слабые места в украинской системе защиты