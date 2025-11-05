В Сахаре появился гигантский "череп": из космоса видно жуткое лицо Земли (фото)

Жуткий «череп» в Сахаре / © NASA

С высоты орбиты пустыня Сахара открыла новую загадку — в кратере потухшего вулкана обнаружили образование, невероятно напоминающее гигантский «череп». Снимки ошеломили исследователей и вызвали волну обсуждений в сетях.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

На самом деле «череп» — оптическая иллюзия, вызванная сочетанием светлых солевых отложений и темных пород. Так называемый эффект парейдолии заставляет мозг распознавать знакомые формы, даже если их создала природа, а не человек.

Это «лицо» сформировалось в кальдере Тру-о-Натрон в Чаде, которую местные жители называют Дун-Орей — «большая дыра». Кратер потухшего вулкана достигает примерно километра в глубину. Беловатые пятна, образующие «маску», возникли из-за кристаллизации солей натрона после испарения минерализованной воды из горячих источников.

«Глаза» и «нос» природного «черепа» — это старые шлаковые конусы, остатки бывших жерл. Вулкан расположен в горном массиве Тибести — самом высоком в Сахаре и одном из наименее исследованных из-за его удаленности.

По подсчетам геологов, около 14 тысяч лет назад кальдера была заполнена ледниковым озером. Теперь это место напоминает зловещую каменную маску, застывшую посреди бескрайних песков.

