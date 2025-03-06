В Сальвадоре обнаружили загадочные фигурки, которые могли быть частью ритуального театра

Исследователи предполагают, что эти артефакты могли использоваться в ритуальных представлениях, воспроизводя мифологические или реальные события.

В Сальвадоре археологи совершили поразительное открытие, которое может изменить представление о древних цивилизациях Центральной Америки. На вершине пирамиды в Сан-Исидро учёные обнаружили пять глиняных фигурок, созданных около 400 года до нашей эры. Они отличаются необычными чертами – подвижными деталями и выражениями лица, изменяющимися в зависимости от угла обзора.

Об этом рассказывает ATI.

На лице мужской фигурки изображена татуировка или шрамы.

Исследователи предполагают, что эти артефакты могли использоваться в ритуальных представлениях, воспроизводя мифологические или реальные события. Это открытие ставит под вопрос предыдущее представление об изолированности Сальвадора от других доколумбовых культур. Стиль кукол напоминает артефакты, найденные в соседней Гватемале, что свидетельствует о тесных культурных и торговых связях между регионами.

Первоначально археологи считали, что фигурки могли быть частью погребальных обрядов, однако человеческие останки рядом не нашли. Дополнительный анализ показал, что головы этих фигурок были съемными, а в шеях обнаружили отверстия для нитей. Это позволило предположить, что они служили марионетками для ритуальных театральных постановок. Особый интерес вызвало изменение выражений лица в зависимости от угла зрения: при взгляде на уровне глаз куклы кажутся агрессивными, сверху выглядят счастливыми, а снизу – испуганными.

Еще одной загадкой стал факт, что самая маленькая фигурка могла помещаться внутрь другого найденного артефакта – полого торса. Это может свидетельствовать о том, что предмет использовался для изображения сцены рождения.

Фигурки имеют съемные головы, которые вставляются в гнезда.

Открытие этих артефактов дает новые перспективы изучения древних цивилизаций Сальвадора и их взаимодействия с другими культурами региона. Раскопки в Сан-Исидро продолжаются, и археологи надеются, что дальнейшие находки помогут лучше понять историю этой загадочной цивилизации.