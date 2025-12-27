ртуть / © iStock

В прибрежной лагуне Мар-Менор на юго-востоке Испании ученые нашли скрытый источник токсичного загрязнения — подземную реку грунтовых вод, насыщенную ртутью. Исследование показало: этот невидимый поток ежегодно приносит в водоем около килограмма ртути, создавая дополнительную нагрузку на экосистему, которая и так переживает длительное кризисное состояние.

Проект возглавила доктор Селин Лавернь из Института морских наук в Барселоне. Команда изучала, как следы металлов передвигаются в прибрежных водах и каким образом они могут влиять на окружающую среду и местные сообщества. Мар-Менор — крупнейшая прибрежная лагуна в западной части Средиземноморья — давно страдает от загрязнений, а новые данные свидетельствуют, что причиной части токсичных выбросов являются древние залежи ртути, которые остались в почве после горнодобывающей деятельности и интенсивного земледелия.

Ученые проследили сеть подземных сбросов, которые поступают из водоносных горизонтов под дном лагуны. Концентрация ртути в этом потоке в семьдесят раз превышает уровень, зафиксированный в реке Альбухон — главном пресноводном источнике региона. Когда грунтовые воды смешиваются с соленой водой лагуны, образуются условия, способствующие появлению метилртути — чрезвычайно токсичной формы элемента, которая накапливается в организмах и движется вверх по пищевым цепям. Именно поэтому такие зоны исследователи назвали потенциальными «горячими точками» образования метилртути.

Несмотря на то, что нынешний уровень ртути в воде и рыбе Мар-Менор пока не представляет критической угрозы, ученые предостерегают: увеличение доли метилртути может изменить ситуацию. Между тем лагуна уже много лет страдает от «цветения» водорослей и эпизодов резкого падения уровня кислорода, что вызывает массовую гибель рыбы. Теплые лета и усиление жары, прогнозируют исследователи, могут создать благоприятные условия для еще более активного преобразования ртути.

Во время работы специалисты отобрали пробы воды, осадков и грунтовых скважин, а также проанализировали радиоизотопы радия, которые помогают определить скорость поступления подземных вод в лагуну. Расчеты показали: основным источником ртути является рециркуляция лагунной воды через осадки, тогда как пресные грунтовые воды обеспечивают меньшую долю.

Подобные процессы, по данным исследований в США, Азии и Северной Европе, могут быть характерны и для других прибрежных зон мира. Подземный перенос ртути иногда равен или даже превышает объемы загрязнения, поступающего по рекам. Однако до сих пор роль таких потоков в прибрежных лагунах оставалась неисследованной.

На открытие указывает и глобальная проблема: токсичные вещества продолжают поступать в окружающую среду даже после закрытия промышленных объектов. Минаматская конвенция обязывает государства контролировать выбросы, но не охватывает давние, скрытые загрязнения, которые хранятся в осадках и перемещаются подземными водами.

Ученые отмечают: территории вокруг Мар-Менор требуют системного мониторинга подземных вод, очистки старых отложений, а также снижения поступления питательных веществ с фермерских угодий, чтобы избежать дальнейших экологических кризисов. Определение участков, где подземные воды выходят на поверхность, может помочь региону выстроить эффективные стратегии восстановления лагуны и уменьшить риски для морской фауны и местных общин.

