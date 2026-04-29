В Саудовской Аравии нашли 120-тысячелетние следы людей: ученые удивлены открытием

Homo sapiens / © Pixabay

Реклама

На севере Саудовской Аравии археологи обнаружили окаменелые человеческие следы возрастом около 120 тысяч лет. Они могут быть древнейшим известным свидетельством присутствия Homo sapiens на Аравийском полуострове и дают новые данные о ранних миграциях людей за пределы Африки.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Находку сделали еще в 2017 году на территории древнего озера Алатар в западной части пустыни Нефуд. Исследователи обнаружили семь отдельных человеческих следов, а также многочисленные отпечатки доисторических животных — в частности слонов, верблюдов и антилоп.

Реклама

По оценкам ученых, следы датируются периодом примерно от 112 до 121 тысячи лет назад — последним межледниковым периодом. Именно тогда ранние Homo sapiens начали активно расселяться за пределы Африки.

Большинство ученых считает, что современный человек впервые появился в Африке около 200 тысяч лет назад. Аравийский полуостров, расположенный между Африкой и Азией, мог быть важным маршрутом миграции, поскольку служил сухопутным мостом между континентами.

Ученые предполагают, что следы в Алатаре принадлежат именно Homo sapiens, а не неандертальцам. Такой вывод они сделали на основе ископаемых и археологических данных о распространении людей в Леванте и Аравии в период от 130 до 80 тысяч лет назад, а также из-за отсутствия доказательств пребывания Homo neanderthalensis в Леванте в то время. Кроме того, размер найденных отпечатков больше соответствует параметрам ранних Homo sapiens.

Следы гоминидов. Фото: Клинт Янулис, Оксфордский университет

Исследователи обратили внимание, что следы сохранились в похожем состоянии. Это свидетельствует о том, что они могли быть оставлены в течение короткого промежутка времени. Экспериментальные исследования современных человеческих следов на илистых поверхностях показали: мелкие детали начинают исчезать уже через два дня, а примерно через четыре дня следы становятся почти неузнаваемыми.

Реклама

Археологи не обнаружили рядом каменных орудий труда или следов обработки костей животных. Поэтому они предполагают, что люди не жили у озера постоянно, а скорее всего, приходили туда за питьевой водой.

Обнаруженные рядом следы животных позволяют лучше понять, какой была природа этого региона 120 тысяч лет назад. Сейчас эта местность является пустыней, однако тогда там, вероятно, были полузасушливые пастбища с пресноводными озерами, где обитали крупные животные.

По словам ученых, это открытие подтверждает теорию «зеленой Аравии», согласно которой ныне засушливый регион в прошлом был значительно более пригодным для жизни людей и животных.

Реклама

Новости партнеров