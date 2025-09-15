В сентябре произойдет редкое солнечное затмение: когда и где его можно увидеть

Солнечное затмение / © Фото из открытых источников

Реклама

В сентябре жители Новой Зеландии и некоторых регионов Тихого океана станут свидетелями редкого астрономического явления. 21 сентября по всемирному времени произойдет частичное солнечное затмение.

Об этом пишет Time and date.

Лучше всего он будет виден с восточного побережья Австралии, некоторых островов Океании и части Антарктиды. Для жителей Новой Зеландии затемнение придется на утро 22 сентября.

Реклама

В Киеве это явление наблюдать не удастся, но астрономы опубликовали подробную хронологию. Частичная фаза начнется в 20:29 по киевскому времени, достигнет максимума в 22:41 и завершится в 00:53 следующих суток.

География затемнения и количество наблюдателей

Тень от затмения пройдет над южными регионами Австралии, Тихим океаном, Атлантикой и Антарктидой. Частичное затемнение смогут увидеть жители многих тихоокеанских островов, в том числе Самоа, Фиджи, Новой Каледонии и Тонга.

По подсчетам астрономов, не менее 16,6 млн человек в мире смогут увидеть хотя бы часть этого явления. В зонах самой большой фазы тень закроет до 70% солнечного диска, но таких наблюдателей будет всего около 409 тысяч. Ученые также опубликовали иллюстрации, помогающие отследить траекторию тени Луны и определить, где лучше наблюдать за этим явлением.

Напомним, коридор затемнений — это промежуток времени между двумя астрономическими событиями: лунным и солнечным затмением, происходящим с небольшим интервалом. В этот период энергетика Земли и людей, по убеждению астрологов, становится напряженнее: усиливаются эмоции, ускоряются изменения, а судьбоносные решения могут оказать длительное влияние.