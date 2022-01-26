В сердце Млечного Пути найдены сотни таинственных нитей загадочного происхождения: фото

Ученые определили, что вдоль этих нитей магнитные поля сильнее.

Сотни таинственных нитей найдены в сердце нашей Галактики. Так, согласно новому изображению телескопа, центр Млечного Пути является домом для множества особенностей, в том числе и сотни магнитных нитей, природа которых остается неизвестной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что пары и скопление этих нитей тянутся почти на 150 световых лет в длину и расположены на одинаковом расстоянии. Этим странным структурам несколько миллионов лет и они отличаются по внешнему виду. Некоторые из них напоминают струны арфы, водопады или даже кольца вокруг Сатурна.

CNN

Следует заметить, что впервые нити в центре нашей Галактики были обнаружены 35 лет назад с помощью радиоволн. Это сделал доктор физики и астрономии Северо-Западного института Фархад Юсеф-Заде. Он определил, что нити состоят из электронов космических лучей, перемещающих свои магнитные поля со скоростью, близкой к свету. Однако происхождение этих нитей до сих пор так и осталось загадкой.

Теперь астрономам удалось найти в 10 раз больше нитей, чем 35 лет назад с помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории.

"Теперь мы наконец-то видим общую картину — панорамный вид, наполненный большим количеством нитей. Просто изучив несколько нитей, трудно сделать любой реальный вывод о том, что они собой представляют и откуда они взялись. Это переломный момент в развитии понимания этих структур", – сказал Юсеф-Заде, ведущий автор исследования и член Северо-Западного центра междисциплинарных исследований и исследований в астрофизике.

Новое детальное изображение центра Млечного Пути, расположенного на расстоянии 25 000 световых лет от Земли, на самом деле состоит из мозаики из 20 различных фотографий, сделанных в течение трех лет. Кроме длинных нитей, на изображении видны признаки рождения звезд и остатки звезд.

CNN

Напомним, ранее космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спящий монстр, а периодически просыпается, когда на нее падают звезды и газовые облака.

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