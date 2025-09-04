В Сеть слили дизайн нового iPhone 17: как он выглядит

iPhone

Похоже, что поклонники Apple получили долгожданный подарок еще до официальной презентации. По слухам, в Сеть проникло видео, на котором, вероятно, показан будущий iPhone 17 Pro Max. Если этот ролик настоящий, он подтверждает слухи о кардинальном изменении дизайна флагманского смартфона.

Об этом пишет Daily Mail.

Что нового в дизайне?

Видео размещено на китайской платформе Weibo. Оно демонстрирует смартфон с серебряным корпусом и одной необычной деталью — огромным островком камеры, простирающейся вдоль всей верхней части задней панели. Это напоминает дизайн нового Google Pixel 10.

Кроме того, на задней панели появилась большая стеклянная панель прямоугольной формы, занимающая большую часть поверхности, с логотипом Apple посередине. Такая стеклянная вставка выглядит серовато-белой на серебряной модели и черной на темной версии. Это изменение может стать одним из самых радикальных в истории iPhone с момента, когда у iPhone X исчезла кнопка «Домой». Также по слухам, iPhone 17 Pro Max будет несколько шире предыдущих моделей.

Вероятный дизайн iPhone 17 Pro Max. / © Weibo

Реакция пользователей и возможные цвета

Реакция в соцсетях на новый дизайн была неоднозначна. Пользователи Weibo называют его уродливым и непривлекательным.

Однако видео позволяет взглянуть на потенциальные цвета: непосредственно показаны серебряный и черный варианты. Также на заднем плане в коробке можно заметить смартфон, похожий на бронзовый оттенок, напоминающий титановое покрытие Desert Titanium с iPhone 16 Pro.

Вероятный дизайн черной версии iPhone Pro Max. / © Weibo

Официальная презентация и другие новинки

Хотя эти устройства могут оказаться макетами для производства чехлов, настоящую картину фанаты увидят уже 9 сентября, когда состоится официальная презентация Apple. Компания разослала приглашение на событие под названием «Приготовьтесь к поразительному событию».

Вероятны дизайны нового iPhone 17. / © Apple Insider

Эксперты ожидают, что, помимо iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, Apple может представить совершенно новую модель — iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim). По слухам, он станет самым тонким iPhone в истории, толщиной всего 5,5 мм. Также на презентации, вероятно, покажут Apple Watch Series 11 с улучшенными функциями здоровья и увеличенным временем автономной работы.

Напомним, Компания Apple обновила официальный перечень своих устаревших и исчерпанных продуктов, добавив к нему четыре новых устройства в неделю перед презентацией iPhone 17. Три из этих моделей — ноутбуки Mac, которые теперь считаются устаревшими, а четвертое устройство — iPhone 8 Plus, которое продолжает получать ограниченную поддержку.

С приближением официальной презентации iPhone 17 Apple, как ожидается, обновит свой ассортимент. Это означает, что некоторые текущие модели покинут магазины. По прогнозам компания прекратит производство семи продуктов.