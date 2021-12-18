В Сети начали продавать браслеты "для защиты от 5G": оказалось, что они излучают радиацию

В Сети начали продавать браслеты "для защиты от 5G": оказалось, что они излучают радиацию

Аксессуары оказались небезопасными для людей.

Ожерелья и другие аксессуары, якобы "защищающие" людей от влияния мобильных сетей 5G, оказались радиоактивными.

Об этом 17 декабря пишет BBC.

Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустил предупреждение о десяти продуктах, излучающих опасное ионизирующее излучение. Там призывают людей не использовать продукты, которые могут причинить вред при длительном ношении.

Нет никаких доказательств того, что сети 5G вредны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и не отличаются от существующих сигналов 3G и 4G.

В мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, не повреждающие ДНК.

Несмотря на это, на передатчики совершались нападения со стороны людей, считавших их вредными. Среди идентифицированных радиоактивных продуктов были маска для сна "Energy Armor", браслет и бусы.

Браслет для детей Magnetix Wellness также излучает радиацию.

"Не носите это больше, аккуратно уберите и дождитесь инструкций по возвращению", – говорится в заявлении ANVS.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мер по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Начало обеспечения права операторам предоставлять услуги 5G-связи откладывается с декабря этого года на июль 2022 года.

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