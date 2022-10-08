В Северной Ирландии тысячи каменных колонн возникли в считанные дни: ученые объяснили загадочный феномен

Ученый выяснил, что дорога гигантов сформировалась 50-60 миллионов лет назад.

Куратор отдела по естественным наукам Национального музея штата Нью-Йорк, Майк Симмс, предположил, что дорога гигантов на самом деле была сформирована совсем другим способом и для этого ей понадобилось всего несколько дней, а не тысячи лет.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Дорога гигантов — уникальная достопримечательность Северной Ирландии, которая, по сути, состоит из 40 тысяч плавно спускающихся в море шестиугольных колонн. Миллионы туристов в год съезжаются сюда, чтобы своими глазами видеть это чудо природы.

Есть много теорий о том, как сформировалась дорога гигантов. Согласно одной из них, эти поразительные камни были построены мифическим гигантом Финном МакКулом. Однако у ученых свой взгляд на формирование дороги гигантов.

Ученые предполагают, что необычные каменные колонны формировались тысячелетиями под влиянием вулканической лавы. Считалось, что речная долина была заполнена лавой, накопленной на большей глубине, чем обычно. Когда толстый слой скамьи застыл, он создал условия для формирования шестиугольных камней.

Однако в новом исследовании куратор отдела по естественным наукам Национального музея штата Нью-Йорк, Майк Симмс, предположил, что дорога гигантов на самом деле была сформирована совсем другим способом и для этого ей понадобилось всего несколько дней, а не тысячи лет. На самом деле, шестиугольные камни сформировались, когда лава заполнила впадину, а после просела — в результате образовалась долина гигантов. Если бы мы достали из духовки не пропеченный пирог, его середина просела бы.

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