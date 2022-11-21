В Шотландии с помощью металлоискателя обнаружили клад средневековых монет

Ученые говорят, что это самая масштабная находка для страны с XIX века.

В Шотландии археологи с помощью металлоискателя нашли одно из величайших сокровищ средневековых монет. Считается, что находка обойдется в сотни тысяч фунтов стерлингов на рынке древности.

Об этом пишет Daily Express.

Всего найдено более 8000 монет. Они происходят из разных стран: от Англии и Ирландии до стран континентальной Европы. Их относят к XIII-XIV векам.

В прошлом году ценные артефакты были обнаружены в графстве Дамфрисшир. Большинство монет – это пенни времен Эдуарда I и II. Пока пытаются распределить монеты в соответствии с каталогами. Для этого каждую из них фотографируют, меряют и взвешивают.

"Это совершенно удивительная находка. После первого открытия это место было раскопано сотрудниками Отдела кладоискателя вместе с археологами Национального музея Шотландии", — отметил один из экспертов.

Это сокровище является одним из самых больших, которые находили на территории страны с XIX века.

Напомним, в Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь нашли золотую монету в возрасте сотен лет. Монету планируется выставить на осмотр после изучения.

Возвращение сокровищ: в Нидерландах возобновили слушания по делу так называемого Скифского золота

Читайте также: