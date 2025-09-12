В Шотландии упал метеорит: люди массово ищут обломки (фото)

Метеорит упал в Шотландии / © dailymail.co.uk

Реклама

Ученые призывают туристов и пешеходов помочь в поисках фрагментов метеорита, разразившегося над северной Шотландией рано утром 3 июля. По данным ученых, «зона падения» находится над озером Лох-Трейг в Лохабере.

Об этом пишет Daily Mail.

Фрагменты метеорита выглядят как «черные, стеклянные и блестящие» камни и могут быть разбросаны в нескольких местах, в частности на горе Бен-Олдер, где они наиболее заметны.

Реклама

Профессор Люк Дэйли из Университета Глазго, возглавивший поисковую группу, называет метеориты «капсулами времени ранней Солнечной системы», поскольку они содержат важную информацию о ее формировании. Команда ученых прекратила свои поиски из-за непогоды, поэтому обратилась за помощью к общественности.

Доктор Эйн О’Брайен, космическая ученая из Университета Глазго, отметила, что время истекает, поскольку метеориты быстро подвергаются воздействию атмосферы и теряют свои свойства. Она просит соискателей найти метеорит, сделать фото, записать GPS-координаты и отправить их в Альянс огненных шаров Великобритании.

Кусок найденного метеорита. / © dailymail.co.uk

Важно: Если метеорит невелик, его следует завернуть в алюминиевую фольгу или чистый пакет, не касаясь непосредственно.

Джейми Шеперд из Британской метеорной сети отметил, что находка станет «исторической», поскольку последний раз метеорит в Шотландии находили в 1917 году.

Реклама

Напомним, четверо добровольцев вскоре приступят к годовому эксперименту NASA, моделирующему жизнь на Марсе. Проект состоится в специально построенном 3D-печатном модуле Mars Dune Alpha площадью 158 кв. м в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Миссия стартует 19 октября 2025 года и продлится 378 дней — до 31 октября 2026-го.

Также новое исследование британских ученых из Университета Сент-Эндрюс показало, что солнечные вспышки значительно экстремальнее, чем считалось ранее. Температура ионов в атмосфере Солнца во время таких явлений может достигать 60 миллионов градусов по Цельсию — это в шесть раз выше предыдущих оценок.