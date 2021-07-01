В Штатах создали защитную маску, которая определяет, болен ли человек COVID-19

В Штатах создали защитную маску, которая определяет, болен ли человек COVID-19

Ученые уверены, что датчики позволят защитить людей от различных патогенов и токсичных химикатов

Ученые Гарвардского университета и Массачусетского технологического института разработали защитную маску, которая позволяет диагностировать у человека коронавирус за 90 минут.

Как сообщает издание SciTechDaily, прототип оснащен миниатюрными датчиками, которые можно настроить на обнаружение различных бактерий и использовать не только для теста на коронавирус.

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Датчики обнаруживают доли COVID-19 в дыхании человека. Результаты теста можно увидеть только на внутренней стороне маски, что обеспечивает пациенту конфиденциальность. Этот анализ так же чувствителен, как тесты ПЦР, и так же оперативен, как тесты на антигены, используемые для быстрого обнаружения COVID-19.

Ученые акцентируют, что датчики можно поместить как в маску, так и в халат или другие предметы одежды, что позволит защитить людей от различных патогенов и токсичных химикатов:

"Мы предполагаем, что биосенсоры нового поколения будут особенно полезны для служб быстрого реагирования, медицинского персонала и военных", — заявил старший автор исследования Джеймс Коллинз.

Фото: SciTechDaily

Напомним, ученые выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Это будет актуально только, если не появятся новые значительные мутации.

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