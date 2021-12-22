В Швеции людям начали имплантировать микрочип с COVID-паспортом: как он выглядит и как работает

В Швеции людям начали имплантировать микрочип с COVID-паспортом: как он выглядит и как работает

На чипах можно хранить не только COVID-сертификаты, но и офисные документы, проездные на автобус или абонемент в спортзал.

Шведская компания Epicenter начала производить микрочип, который можно имплантировать под кожу, чтобы владельцы могли носить в руке свои COVID-паспорта. В компании заявляют, что этой услугой уже воспользовалось более 6 тысяч жителей Швеции.

Об этом сообщает АFP News Agency.

Представитель компании Epicenter Ханнес Сджоблад уверяет, что вставленный микрочип сможет прочесть любое устройство. "Импланты – это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень, кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас "под рукой". Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен", — заметил Сджоблад.

Боль от установки такая, как от обычного укола, утверждают в шведской компании. При желании его можно удалить из тела. В компании рассказывают, что чипы могут устанавливать либо между большим и указательным пальцами, либо в самую руку чуть выше запястья. Сам микрочип небольшой, размером с рисовое зерно.

Swedish company has come up with microchip что может быть закреплено в скрининге с то, что пользователи могут ездить их торговые дорожки в их арм. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2021

По словам Сджоблада, в 2022 году сотрудники компании придумают, для чего микрочипы можно будет использовать еще.

Как сообщил исследователь диджитал культуры Моа Петерсена, в Швеции уже около 6000 граждан имплантировали чип в руку. На устройствах можно хранить не только сертификаты, но и офисные документы, проездные на автобус или абонемент в спортзал.

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