В Швейцарии случайно раскопали амфитеатр Римской империи

Археологи считают, что недавно найденное здание было построено на месте заброшенного карьера.

В Швейцарии во время строительства новой лодочной станции в Basel Rowing Club ученые наткнулись на руины последнего из когда-то построенного римлянами амфитеатра.

Об этом пишет ag.ch.

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Стиль постройки с каменными и известковыми стенами, а также монета, отчеканенная между 337 и 341 годами н. э. указывают на то, что сооружение было построено в IV веке, является самым последним из известных амфитеатров Римской империи.

"Необычность находки в том, что она была построена во времена, когда новые амфитеатры уже не создавали", — рассказал археолог Якоб Берлохер.

Археологи считают, что недавно найденное здание было построено на месте заброшенного карьера. Размеры здания составляют примерно 50 на 40 метров — гораздо меньше, чем Колизей в Риме размером 182 на 152 метра, который был построен примерно в 70 году. Он содержал более 50 000 человек, смотревших множество зрелищ, учитывая гладиаторские бои, бои животных и навмахию — гладиаторское морское сражение.

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Напомним, археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.

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