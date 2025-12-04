Средневековый замок. Художественное представление: Археологическое бюро кантона Тургау

Реклама

В Швейцарии археологи наткнулись на неожиданную находку, использовав данные дистанционного лазерного сканирования местности. При анализе детальных LiDAR-карт рельефа в кантоне Тургау специалисты обнаружили ранее неизвестные остатки средневекового замка. На изображениях заметили два небольших природных плато, отделенных резкими оборонительными рвами — именно такие черты считаются типичными для крепостей типа «мотт-и-бейли».

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Фортификации этого типа распространились в Северной Европе с Х века — после их появления в Нормандии и Анжу. Их архитектура была простой и одновременно эффективной: на насыпном холме — «мотт» — возводили небольшой донжон, а рядом обустраивали укрепленный двор, известный как «бейли». Благодаря такой конструкции крепости возводили быстро и без значительных трудовых затрат.

Реклама

Открытие имеет большое значение для изучения прошлого крепости Иттинген, точное расположение которой долгое время оставалось предметом споров. Ранее ученые рассматривали три вероятные локации: курган Хрюцбук в Варт-Вайнингене, территорию Иттингенского чартерхауса и район Тебели — именно там, по новым данным LiDAR, и обнаружили перспективный участок.

После фиксации признаков укрепления на лидарных картах кантональная археологическая служба Тургау провела авторизованное полевое исследование. При осмотре местности специалисты нашли небольшой обломок керамики, несколько железных предметов и три средневековых наконечника стрел.

Дополнительного интереса истории добавляет документ папской канцелярии 1152 года, в котором упоминается разрешение на строительство монастыря «на своем замке». Это дает основания предполагать, что часть средневековых укреплений могла когда-то располагаться на территории современного Чартерхауса Иттинген.

Археологическое бюро Тургау пока воздержалось от раскопок, чтобы сохранить участок в первоначальном состоянии для дальнейших исследований с использованием новейших методов. Обнаруженные артефакты передали на реставрацию и дальнейший анализ.

Реклама

Напомним, археологи выяснили, каким был климат в период от 18 000 до 7 500 лет назад — времени, когда планета выходила из последнего ледникового периода.