В Сирии случайно нашли гробницу таинственной империи: что скрывает византийский комплекс

В Сирии была обнаружена византийская гробница. / © AP

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В городе Мааррет-эн-Нуман (провинция Идлиб, Сирия) во время расчистки руин разрушенного дома местный подрядчик наткнулся на остатки подземной гробницы, вероятно, более 1500 лет. Находку уже назвали археологической сенсацией.

Об этом пишет Sky News.

В Сирии была обнаружена византийская гробница. / © AP

Похороны со времен Византийской империи

Местные жители, заметив отверстия в каменном полу во время реконструкционных работ, сообщили об этом властям. На место прибыли специалисты, которые подтвердили, что речь идет о подземном гробничем комплексе византийского периода.

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Комплекс состоит из двух погребальных камер. В каждой – по шесть каменных саркофагов, а на одной из колонн – высеченный крест. Это, а также найденные глиняные изделия и фрагменты стекла, позволили исследователям отнести памятник в византийские времена.

Археологическое богатство Идлиба

© AP

По словам Хасана аль-Исмаила, главы Департамента древностей провинции, Идлиб хранит около трети культурного наследия Сирии — более 800 археологических объектов, включая древние города.

"Судя по кресту и артефактам, мы имеем дело с гробницей из византийской эпохи", - уточнил он.

Местный житель Гиат Шейх Диаб, находившийся на месте в момент обнаружения комплекса, рассказал Associated Press, что во времена правления Башара Асада люди часто скрывали археологические находки из-за страха утраты имущества.

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