В скором времени ChatGPT сможет напомнить вам выгулять собаку

Так ChatGPT должно стать более полезным в течение дня.

Лаборатория исследований искусственного интеллекта (ШИ) OpenAI планирует добавить в свой чатбот функцию цифрового помощника, похожую на Siri или Google Assistant, что позволит пользователям просить чат-бот с генеративным ШИ GPT напоминать им, к примеру, выгулять собаку.

Об этом пишет Bloomberg.

Новая функция ChatGPT должна позволить пользователям планировать простые задания в течение дня. Например, каждое утро в 08:00 выгулять своего домашнего питомца или рассказать детям сказку в 20:00.

За два года существования ChatGPT собрал более 300 млн активных пользователей еженедельно, которые обращаются к нему с различными запросами.

OpenAI собирается выпустить бета-версию этой функции в ближайшие дни для платных пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro. Пользователи будут планировать задачи в браузере или через OpenAI ChatGPT.

Напомним, в Польше путешественники застряли на горном перевале. ChatGPT отправил туристов в ловушку. Туристы выбрали очень опасный в это время года маршрут из Долины пяти польских прудов в Хали-Гонсеницу.

Читайте также: