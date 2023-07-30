В Солнечной системе была еще одна планета: сенсационное исследование ученых

Ученые выяснили, что в далеком прошлом знаменитый Рюгу не был обычным астероидом, а являлся частью планеты, формируемой на краю Солнечной системы. На это указывает химический состав части собранных из астероида образцов породы.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

С одной стороны, астероид Рюгу представляет собой типичный космический камень, богатый углеродом и водой. Таких камней можно найти очень много в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но Рюгу находится не в этом поясе, а вращается вокруг Солнца недалеко от Земли. Это означает, что какое-то разрушительное событие выбросило его из пояса астероидов.

К примеру, некоторые органические вещества соответствуют тем, которые обнаружены в кометах.

Результаты команды показали, что химический состав астероида Рюгу похож на состав некоторых астероидов, точно переместившихся ближе к Солнцу из дальних регионов нашей звездной системы.

Также ученые предположили, что, скорее всего, Рюгу в далеком прошлом был частью несостоявшейся планеты.

Астрономы считают, что такие астроиды, как Рюгу, скрывают в себе информацию о том, как именно формировались планеты на заре существования Солнечной системы.

Ранее ученые выяснили, что в звездной системе на расстоянии 370 световых лет от нас, существуют две планеты, вращающиеся вокруг своей звезды по одной и той же орбите.

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