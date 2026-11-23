В Солнечной системе могут прятаться две неизвестные планеты / © Unsplash

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За пределами орбиты Нептуна в космосе обычное строение нашей звездной системы заканчивается. На смену известным планетам приходит ледяная пустота — безграничное пространство, настолько удаленное от солнечного света и тепла, что астрономы только в начале его изучения. Ученые предположили, что в окрестностях Солнечной системы может быть еще одна планета, похожая на Землю.

Об этом пишет Science Alert.

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В окрестностях Солнечной системы может скрываться еще одна землеобразная планета

Традиционно считается, что пространство за Нептуном заселено огромным скоплением мелких ледяных тел, движущихся вокруг Солнца по более или менее стабильными траекториям. Впрочем, хаотические орбиты отдельных объектов натолкнули исследователей на мысль, что за поясом Койпера может скрываться более массивный игрок — неизвестная суперземля.

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Речь идет не о знаменитой гипотетической Девятой планете, а о еще одном загадочном мире, который ученые окрестили планетой X2.

«Это немного похоже на следы на снегу. Это говорит вам, что там кто-то, кого вы не ожидали», — говорит планетолог Джонти Хорнер из австралийского Университета Южного Квинсленда.

Главным инструментом астрономов в изучении Солнечной системы остается свет Солнца, который делает космические тела видимыми. Однако на расстоянии Нептуна — в среднем это 30,1 астрономической единицы, или в 30 раз дальше, чем расстояние от Земли до нашего светила — солнечное освещение ослабевает в 900 раз по сравнению с земным. До наших телескопов оттуда долетают только крохи отраженного света.

Несмотря на это, за последние десятилетия наблюдательная техника стала сильнее и чувствительнее. Это позволило выявить в далеких окрестностях Солнечной системы достаточное количество тел, чтобы впервые проанализировать закономерности их движения.

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Именно при таком анализе и всплыли странные детали. Если поведение большинства дальних объектов легко объяснимо гравитацией известных планет-гигантов, прежде всего Нептуна, то отдельные устойчивые аномалии никак не укладываются в привычную схему. Часть этих орбитальных странностей раньше подтолкнула ученых к идее о Девятой планете, в то время как другой набор отклонений теперь указывает на возможное присутствие еще одного скрытого мира.

На существование неизвестной планеты намекают два нетипичных семейства объектов: у первого орбиты наклонены под чрезвычайно острыми углами, а у второго даже самая близкая к Солнцу точка траектории пролегает значительно дальше орбиты Плутона.

Когда астрономы пытаются воспроизвести развитие Солнечной системы с момента ее зарождения, закладывая в расчет только известные планеты-гиганты, сформировать такие орбитальные группы не получается.

«Поэтому возникает вопрос: ладно, если мы не можем воспроизвести это с помощью известных нам планет, то что если бы мы добавили туда что-то еще — что-то, расположенное настолько далеко, что мы, по всей вероятности, могли его еще не обнаружить, — и посмотрели, что из этого выйдет?», — объяснил логику исследования Джонти Хорнер.

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Исследователи запустили серию масштабных компьютерных симуляций, охватывающих 4,5 миллиарда лет эволюции внешней Солнечной системы, когда планеты-гиганты мигрировали на нынешние орбиты.

Ученые сопоставили два варианта развития событий: в первом действовали только четыре известных планеты-гиганта, а во втором на дальнюю периферию добавили еще одну планету, после чего сравнили, какие именно скопления ледяных тел возникали в каждом случае.

Появление дополнительной планеты в модели существенно изменило результат: виртуальная солнечная система начала порождать именно те популяции объектов на сильно наклонных и обособленных орбитах, которые астрономы наблюдают в реальности.

Точнее всего с данными наблюдений совпадает сценарий, по которому на окраинах системы кружит планета массой от 1 до 2 масс Земли. Ее вытянутая орбита имеет большую полуось от 350 до 500 астрономических единиц, причем к Солнцу она никогда не подходит ближе чем на 200 астрономических единиц.

«Если эта планета существует, она может изменить понимание истории нашей Солнечной системы и того, как ее самые отдаленные объекты оказались на столь необычных орбитах», — говорит исследователь Патрик Софья Лыкавка из Университета Южного Квинсленда.

Аналогичные орбитальные «следы» ранее привели ученых к гипотезе о Девятой планете. По расчетам 2025 года, ее предполагаемая масса примерно в 4,4 раза превышает земную, а большая полуось орбиты составляет около 290 астрономических единиц.

Самое интересное в этой истории, что две гипотезы объясняют разные группы орбитальных аномалий, а следовательно, не исключают друг друга — теоретически на задворках Солнечной системы могут скрываться сразу две планеты.

Среди уже открытых экзопланетных систем встречаются конфигурации, совсем не похожие на нашу, так что аккуратный порядок восьми известных планет Солнечной системы — лишь один из возможных сценариев. Если планета X2 действительно существует, она вполне могла сформироваться гораздо ближе к Солнцу, но впоследствии гравитация планет-гигантов вытолкнула ее на дальнюю периферию, где до сих пор возбуждает орбиты транснептуновых тел.

Проверка гипотезы уже выходит на новый уровень благодаря обсерватории имени Веры Рубин в Чили, которая начинает открывать новую эру в изучении далекого космоса. Ее сверхчувствительный телескоп может обнаружить множество ранее незамеченных транснептуновых объектов.

Если планета X2 реально существует, предусмотренные Лыкавкой и ее коллегами скопления орбит будут становиться все более четкими по мере открытия новых тел. Не исключено даже, что телескоп Рубин сможет увидеть саму планету напрямую, хотя Хорнер предостерегает: из-за колоссального расстояния и крайне слабого свечения это будет очень сложной задачей.

Как и в случае с Девятой планетой, идею планеты X2 еще будут тщательно проверять другие научные группы, ища альтернативные причины странной геометрии дальних орбит.

Космос: последние новости

Напомним, астрономы зафиксировали необычное ускорение околоземного объекта 1998 года KY26 диаметром около 10 метров, которое невозможно объяснить лишь гравитацией Солнца и планет.

Ранее ученые предполагали, что движение этого тела меняет испарение внутреннего водяного льда, но новое исследование опровергло эту версию из-за слишком высокой температуры объекта.

Ожидается, что в 2028 году 1998 год KY26 пройдет на расстоянии около 51 миллиона километров от Земли, а в 2039-м приблизится к 16 миллионам километров.

В то же время профессор Гарвардского университета Ави Леб вместе с коллегами выдвинул гипотезу, что этот объект действительно может быть потерянным советским космическим аппаратом «Фобос-1», запущенным к Марсу в 1988 году.

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