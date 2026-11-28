В окрестностях Солнечной системы может скрываться планета размером с Землю / © Фото из открытых источников

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В окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная планета, которую исследователи назвали Planet X2. Она, вероятно, имеет массу, сравнимую с земной, и находится настолько далеко от Солнца, что ее гравитация может влиять на движение ледяных объектов по орбите Нептуна.

Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном 23 ноября 2026 в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Что известно о Planet X2

Исследователи предполагают, что масса гипотетической планеты может составлять от одной до двух масс Земли. Лучше всего с результатами наблюдений согласовываются модели, в которых она имеет примерно две земные массы.

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Важно, что речь идет именно о массе небесного тела, а не о подтвержденном землеобразном составе или условиях на его поверхности. Пока это математическая модель, а не планета, которую удалось непосредственно увидеть.

По расчетам ученых, большая полуось ее орбиты может составлять от 350 до 500 астрономических единиц. Ближе всего к солнцу Planet X2 подходила бы примерно на 200 астрономических единиц. Для сравнения, Нептун вращается на расстоянии около 30 астрономических единиц нашей звезды.

Орбита такого объекта была бы очень вытянутой. Именно его гравитационное влияние, как предполагают авторы работы, могло бы объяснить необычное поведение некоторых транснептуновых объектов — ледяных тел, двигающихся по орбите Нептуна.

Как неизвестная планета могла влиять на ледяные тела

Астрономы давно обращают внимание на то, что часть отдаленных объектов Солнечной системы движется необычными траекториями. Их орбиты могут быть чрезвычайно вытянутыми или сильно наклонены относительно плоскости, в которой вращается большинство планет.

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Чтобы выяснить, объясняется ли это присутствием еще одного небесного тела, команда провела компьютерное моделирование эволюции Солнечной системы в течение 4,5 миллиарда лет. Исследователи сравнили разные сценарии, в частности влияние неизвестных планет на движение объектов во внешних регионах системы.

Результаты показали, что Planet X2 могла бы изменять орбиты ледяных тел, удалять их от гравитационного воздействия Нептуна и вызывать значительные наклонности траекторий. Модель также воспроизвела особенности движения некоторых самых отдаленных известных объектов, в частности, Седны и 2012 VP113.

В то же время, исследователи признают, что их расчеты пока не полностью совпадают со всеми наблюдениями. В частности, остается несоответствие в распределении крупных полуосей орбит удаленных объектов, зафиксированных при обзоре Dark Energy Survey. Поэтому результаты нуждаются в дальнейшей проверке.

Может ли Planet X2 существовать вместе с Девятой планетой

Planet X2 не следует путать с гипотетической девятой планетой, которую астрономы ищут уже много лет. Последнюю обычно представляют значительно более массивной — в несколько раз тяжелее Земли. Ее существование также пытаются объяснить необычными орбитами транснептуновых объектов.

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Интересно, что две гипотезы не обязательно исключают друг друга. Соавтор исследования, профессор Университета Южного Квинсленда Джонти Горнер, рассказал, что в Солнечной системе могут существовать обе планеты, только одна из них или ни одна.

Итак, пока что Planet X2 остается одним из возможных объяснений загадочного строения внешних областей Солнечной системы. Сами исследователи отмечают, что их работа не является доказательством непосредственного открытия новой планеты.

Как будут проверять гипотезу

Следующий шаг — новые наблюдения с помощью обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Ее телескоп должен регулярно осматривать большие участки неба и обнаруживать гораздо больше удаленных и слабых объектов, чем предыдущие инструменты.

Это позволит астрономам проверить, действительно ли распределение орбит транснептуновых тел соответствует прогнозам модели Planet X2. Теоретически обсерватория может даже зафиксировать саму планету, однако из-за огромного расстояния и слабого отраженного света непосредственное наблюдение будет гораздо более сложной задачей.

Поиски неизвестных миров в окрестностях Солнечной системы

В мае 2025 года астрономы сообщили об обнаружении карликовой планеты по орбите Нептуна. Ее траектория настолько вытянута, что полный оборот вокруг Солнца длится около 25 тысяч земных лет, а сама находка стала еще одним свидетельством того, сколько неизведанных объектов может оказаться на краю Солнечной системы.

Впоследствии внимание ученых привлекла обсерватория Веры Рубин в Чили. В июне 2025 года обнародовали ее первые снимки: всего за десять часов наблюдений телескоп зафиксировал миллионы звезд и далеких галактик. В перспективе он должен помочь астрономам открыть новые небесные тела, в частности, на отдаленных окрестностях Солнечной системы.

Между тем, дискуссия о возможной неизвестной планете продолжается уже не первый год. Гипотеза Девятой планеты остается одной из основных загадок астрономии. А новые технологии дают шанс проверить ее уже в ближайшие годы.

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