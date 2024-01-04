В Солнечной системе может скрываться еще одна планета: что выяснили ученые

В нашей галактике существуют так называемые свободноплавательные планеты, перемещающиеся в межзвездном пространстве и не связанные со звездами. Однако такие планеты может привлечь к себе гравитация звезды.

Об этом пишет Universe Today.

Самым известным планетарным телом в Солнечной системе является Плутон, расположенный в 39 астрономических единицах от Солнца (т.е. в 39 раз дальше, чем расстояние от Земли до нашей родной звезды). Эта карликовая планета является частью пояса Койпера, то есть внешней части Солнечной системы, простирающейся на расстояние до 1000 астрономических единиц от Солнца. Авторы нового исследования считают, что либо в самом поясе Койпера, либо гораздо дальше, вокруг Солнца вращается планета, увлеченная гравитацией нашей звезды.

Есть гипотеза, что гравитация звезд может захватить такую планету и заставить ее вращаться в стабильной орбите. Авторы исследования решили выяснить, существует ли вероятность того, что такую планету могло захватить Солнце своей гравитацией в течение 4,5 млрд лет истории жизни звезды. В исследовании использовались результаты разных наблюдений за свободноплавательными планетами в нашей галактике.

Ученые создали специальное моделирование возможности захвата планеты Солнцем и того, что она вращается на краю Солнечной системы. После проведения симуляций результаты показали, что такая планета размером с Марс или Меркурий действительно может существовать где-нибудь на краю Солнечной системы. В то же время она может находиться на расстоянии от 600 до 3500 астрономических единиц от Солнца, хотя некоторые симуляции показывают более точную цифру — 1400 астрономических единиц.

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Из-за изменения климата Земля приблизилась пересечь в этом веке ряд переломных точек, которые будут обозначать необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете, даже при устранении приведшего к нему фактора.

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