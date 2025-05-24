В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету: что о ней известно

Открытие новой карликовой планеты / © Live Science

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Астрономы обнаружили новую карликовую планету 2017 OF201 в поясе Койпера — регионе за орбитой Нептуна, где «живут» миллионы ледяных тел, включая Плутон. Открытие сделано с помощью наземных телескопов, и оно может изменить представление о крае Солнечной системы.

Об этом сообщило издание Live Science.

Карликовые планеты, в отличие от обычных (как Земля или Нептун), не доминируют в своей орбитальной зоне — они не смогли «расчистить» пространство вокруг себя от других объектов. В Солнечной системе есть 8 классических планет и по меньшей мере 5 карликовых, включая Плутон, который до 2006 года считался полноценной планетой.

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Астрономы обнаружили новую карликовую планету на краю Солнечной системы — 2017 OF201. Ее орбита настолько вытянута, что один оборот вокруг Солнца занимает 25 000 земных лет — последний раз в ближайшей точке к нашей звезде она была еще в 1930 году, когда открыли Плутон.

Экстремальная орбита

Ближайшая точка к Солнцу — 45 а.е. (почти как у Плутона).

Самая отдаленная точка — 1600 а.е., что в 40 раз дальше Нептуна.

Диаметр — около 700 км (в 3 раза меньше Плутона).

Астрономы уверены: таких тел может быть еще около 100, и каждое из них может раскрыть новые секреты нашей планетной системы.

Еще интереснее то, что эти объекты бросают вызов гипотетической Девятой планете. Некоторые ученые считают, что именно ее гравитация искажает орбиты тел за Нептуном. Но 2017 OF201 не вписывается в эту теорию — его орбита слишком стабильна, тогда как Девятая планета должна была бы выбросить его в межзвездное пространство.

Ранее мы писали, как галактика смогла «выключить» звездообразование у соседки.

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