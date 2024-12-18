В Солнечной системе обнаружили загадочный космический тоннель – куда он ведет

Эта более плотная плазма пробивает участок с низкой густотой, создавая своеобразный "мост", который может быть частью большей сети межзвездных тоннелей.

Солнечная система расположена в участке космоса, который называется "Местный пузырь" – область с горячим межзвездным газом и низкой плотностью. Новые исследования показали, что этот пузырь имеет уникальный космический тоннель, соединяющий Солнечную систему с далекими звездами.

Тоннель состоит из горячей плазмы высокой плотности, сообщает Earth со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics.

Местный пузырь образовался миллионы лет назад из-за взрывов сверхновых звезд. Эти события создали горячую область космоса с температурой, достигающей миллиона градусов Цельсия. Она имеет ширину в несколько сот световых лет и постоянно расширяется. Новые данные, полученные с помощью рентгеновского телескопа eROSITA, позволили ученым уточнить форму Местного пузыря — он напоминает песочные часы и расширяется преимущественно перпендикулярно плоскости Млечного Пути.

Иллюстрация "Местного пузыря" / Фото: NASA

Исследователи обнаружили горячую плазму, которая формирует туннель, простирающийся от Солнечной системы в направлении созвездия Центавра. Эта более плотная плазма пробивает участок с низкой густотой, создавая своеобразный "мост", который может быть частью большей сети межзвездных тоннелей.

"Межзвездные туннели, вероятно, соединяют регионы образования новых звезд с горячими областями, такими как Местный пузырь", — предполагают астрономы.

Сверхновые, взрываясь, выталкивают материю и нагревают межзвездную среду, формируя структуры с разной плотностью и температурой. Этот процесс создает сложные условия в космосе, далекие от простого вакуума.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения помогут лучше понять природу этих межзвездных тоннелей. Выявление таких структур демонстрирует, что даже в ближайшем космическом пространстве остается много неизвестного.

Также читайте Ученые нашли под поверхностью Земли скрытое топливо, которое обеспечит энергией планету на 200 лет

Новые исследования Местного пузыря и туннелей могут пролить свет на механизмы формирования звезд и межзвездных сред. Ученые считают, что эти открытия только начало в раскрытии секретов космического пространства, окружающего нашу Солнечную систему.