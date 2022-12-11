Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Солнечной системе произошло мощное извержение вулкана: какие последствия

В Солнечной системе произошло мощное извержение вулкана: какие последствия

Фото: pixabay.com

В результате извержения в космос вылетело более 1 млн тонн вещества.

Астрономы стали свидетелями огромного извержения на короткопериодической комете 29P/Швассмана – Вахмана. Ученые считают, что во время этого события в космос вылетело более 1 млн тонн газа, льда и других веществ.

Об этом пишет Space.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана, диаметром 60 км, совершает полный оборот вокруг Солнца за почти 15 лет. Ученые считают, что эта комета наиболее вулканически активна в Солнечной системе.

Недавно астрономы увидели, что яркость этой кометы резко возросла. Тщательные наблюдения привели ученых к выводу, что причиной этого стало сильное извержение на комете.

По словам Кая Стоддарда-Джонса из Кардиффского университета, столь сильные извержения на комете встречаются очень редко и причина таких огромных выбросов до конца непонятна.

Как проживает свою короткую жизнь бабочка Мадагаскарская комета – Поп-наука

Как проживает свою короткую жизнь бабочка Мадагаскарская комета – Поп-наука

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1097
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация