В Солнечной системе произошло мощное извержение вулкана: какие последствия

В результате извержения в космос вылетело более 1 млн тонн вещества.

Астрономы стали свидетелями огромного извержения на короткопериодической комете 29P/Швассмана – Вахмана. Ученые считают, что во время этого события в космос вылетело более 1 млн тонн газа, льда и других веществ.

Об этом пишет Space.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана, диаметром 60 км, совершает полный оборот вокруг Солнца за почти 15 лет. Ученые считают, что эта комета наиболее вулканически активна в Солнечной системе.

Недавно астрономы увидели, что яркость этой кометы резко возросла. Тщательные наблюдения привели ученых к выводу, что причиной этого стало сильное извержение на комете.

По словам Кая Стоддарда-Джонса из Кардиффского университета, столь сильные извержения на комете встречаются очень редко и причина таких огромных выбросов до конца непонятна.

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