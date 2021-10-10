В Солнечной системе существовала еще одна планета: ученые рассказали, что с ней произошло

В Солнечной системе существовала еще одна планета: ученые рассказали, что с ней произошло

Теперь она, скорее всего, существует за пределами Солнечной системы.

Ученые провели моделирование, судя по которому, за Нептуном могла прятаться еще одна планета. По размеру она больше похожа на Марс или Землю.

Об этом пишет научное издание Annual Review of Astronomy and Astrophysics.

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В ходе моделирования предполагается, что за Нептуном могла вращаться планета размером с Землю или Марс. Астрономы также предполагают, что ее могли вытеснить из внешних областей Солнечной системы газовые гиганты. Ученые продолжают изучать Солнечную систему, чтобы выяснить не только то, как появились планеты, но и почему они находятся на своих орбитах.

В новой работе авторы отмечают, что теории, которые есть сейчас, не в состоянии объяснить текущую конфигурацию планет. Они предполагают, что ранее во внешней Солнечной системе (где находятся газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), была еще одна планета. Теперь она, скорее всего, существует за ее пределами. Авторы отмечают, что есть что-то странное в сегодняшней конфигурации планет: внутренние каменистые планеты, пояс астероидов и газовые гиганты во внешней Солнечной системе. Исследователи считают, что чего-то не хватает. Логика подсказывает, что должна быть еще одна планета и новое моделирование подтверждает это.

Напомним, NASA отправит в космос аппарат, чтобы он намеренно врезался в астероид. NАSA планирует проверить способность Земли защититься от астероида.

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