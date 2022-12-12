Призрачное сияние в солнечной системе: даже ученые пока не могут объяснить явление

Новое исследование показывает, что в нашей звездной системе слишком много света.

Ученые провели анализ тысяч изображений космического телескопа "Габбл", а также сделали разные научные измерения, чтобы сделать вывод, что Солнечная система действительно имеет избыток загадочного света.

Об этом пишет ScienceAlert.

Его действительно не так много, но все равно больше, чем должно быть, поэтому ученые назвали это явление "призрачным светом". Ни звезды, ни галактики, ни окружающие нашу систему пыль не могут быть источниками этого свечения. Пока ученые не могут это объяснить, но имеют несколько версий.

Во Вселенной свет излучают звезды, галактики, планеты и даже пыль и газ. Но есть еще много источников света, не обнаруженных астрономами.

"Наш анализ показывает, что есть что-то, возможно, это компонент пыли, который расположен ближе расстояния, где проводил измерение аппарат "Новые горизонты". Этот дополнительный свет выходит изнутри Солнечной системы", — сказал Тим Карлтон из Университета штата Аризона.

Например, еще космический аппарат "Вояджер-1" обнаружил очень сильный поток исходящего из центра галактики излучения, но пока не известно, что является его источником. А космический аппарат "Новые горизонты" зафиксировал наличие на краю Солнечной системы слишком много света с космического оптического фона.

Ранее стало известно, что астрономы стали свидетелями огромного извержения на короткопериодической комете 29P/Швассмана – Вахмана. Ученые считают, что во время этого события в космос вылетело более 1 млн тонн газа, льда и других веществ.

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