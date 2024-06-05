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В созвездии Северной Короны ожидается необычное событие, которого не было с 1946 года

В созвездии Северной Короны ожидается необычное событие, которого не было с 1946 года

Созвездие. Иллюстративный / Фото: pinterest.com

Последние два взрыва, когда звезда стала видна невооруженным глазом, были 1866 и 1946 годах.

В созвездии Северной Короны может в любой момент появиться новая звезда. Ее скоро можно будет увидеть невооруженным глазом впервые с 1946 года. Это необыкновенное событие в созвездии Северной Короны.

Об этом пишет издание LiveScience.

Согласно данным NASA, пылающая звезда (официальное название T Coronae Borealis ) значительно оживеет от 5 июня 2024 года от величины +10 (за пределами видимости невооруженным глазом) до величины +2. Это примерно такая же яркость, как у Полярной звезды. Она является 48-й звездой по яркости на ночном небе.

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