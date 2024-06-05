В созвездии Северной Короны ожидается необычное событие, которого не было с 1946 года

В созвездии Северной Короны может в любой момент появиться новая звезда. Ее скоро можно будет увидеть невооруженным глазом впервые с 1946 года. Это необыкновенное событие в созвездии Северной Короны.

Об этом пишет издание LiveScience.

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