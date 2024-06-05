В созвездии Северной Короны ожидается необычное событие, которого не было с 1946 года

Последние два взрыва, когда звезда стала видна невооруженным глазом, были 1866 и 1946 годах.
В созвездии Северной Короны может в любой момент появиться новая звезда. Ее
скоро можно будет увидеть невооруженным глазом впервые с 1946 года. Это необыкновенное событие в созвездии Северной Короны. Об этом пишет издание LiveScience.
Согласно данным NASA, пылающая звезда (официальное название ) T Coronae Borealis значительно оживеет от 5 июня 2024 года от величины +10 (за пределами видимости невооруженным глазом) до величины +2. Это примерно такая же яркость, как у Полярной звезды. Она является 48-й звездой по яркости на ночном небе.
"Пломенку звезду можно найти в созвездии Корона Бореалис, "Северной Короне", между созвездиями Волопаса и Геркулеса. Самый простой способ найти Corona Borealis — это сначала определить местонахождение нескольких самых ярких звезд на летнем ночном небе", — сказано в статье.
Corona Borealis Астрономы считают, что она снова разразится, потому что это происходит по той же схеме, что и последние два взрыва в 1866 и 1946 годах. За десять лет до обоих взрывов стала несколько ярче, а затем снова потускнела прямо перед большим взрывом. Звезда стала ярче с 2015 года, после чего в марте 2023 года произошло видимое затмение. Это означает, что новый взрыв неизбежен.
Напомним, ученые
зафиксировали новую планету в подходящем для жизни месте.
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