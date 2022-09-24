В созвездии Стрельца астрономы обнаружили старое ядро нашей галактики

Астрономы утверждают, что Млечный Путь оставил свое старое сердце в созвездии Стрельца.

Данные аппарата Gaia показали ученым, где сейчас находится первоначальное ядро нашей галактики, которое представляет собой древнее звездное скопление, вокруг которого формировался Млечный Путь.

Об этом пишет Science News.

"Мы давно предполагали, что такое гигантское скопление старых звезд должно располагаться где-то в центре Млечного Пути, и теперь аппарат Gaia нам их показал", — сказал астроном из Института астрономии Макса Планка Ганс-Вальтер Рикс.

Старое сердце Млечного Пути является круглой протогалактикой, простирающейся почти на 18 тысяч световых лет. Ее масса примерно в 100 млн раз больше массы Солнца или около 0,2% нынешней звездной массы нашей галактики.

"Исследование дает нам больше информации о самой молодой стадии формирования Млечного Пути. Мы видели некоторые проблески этой звездной популяции раньше, но новая работа позволяет взглянуть на нее целиком с высоты птичьего полета", — добавил астроном.

Ранее ученые нашли экзопланету в четыре раза больше Земли.

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