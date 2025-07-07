В сперме и фолликулярной жидкости обнаружили частицы микропластика - исследование

Научное исследование

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Микропластик, который уже успел поселиться в нашей среде — от океанов до продуктов и даже тканей мозга — теперь обнаружен и в репродуктивной системе человека. Испанские ученые нашли эти крошечные частицы в сперме и в жидкости, окружающей яйцеклетку в яичниках.

Об этом пишет CNN.

Исследование, проведенное в лаборатории Next Fertility Murcia, вызвало громкий резонанс среди специалистов по репродуктивной медицине. Сейчас под сомнение ставится безопасность широкого использования пластика, ведь его частицы могут проникать даже в репродуктивные органы.

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В исследовании приняли участие 43 добровольца — 25 женщин и 18 мужчин. В 69% образцов фолликулярной жидкости и в 55% образцов спермы ученые обнаружили микроскопические частицы полимеров, которые являются основой большинства современных пластиковых изделий. Речь идет о полиамиде (нейлоне), полиуретане, полиэтилене, тефлоне, ПЭТ (пластик из бутылок) и других распространенных видах пластика, которые ежедневно используются в быту, пищевой промышленности и медицине.

Несмотря на то, что наличие микропластика в тканях организма уже было зафиксировано ранее — в частности в легких, плаценте, мозге, кишечнике и даже в носовых пазухах, — его присутствие в репродуктивных жидкостях показывает, что эти частицы способны проникать значительно глубже, чем считалось ранее. Как пояснил руководитель исследования доктор Эмилио Гомес-Санчес, микропластик попадает в организм в основном через пищу, воду, воздух или контакт с кожей. Далее частицы попадают в кровоток и распространяются по всему телу, достигая даже органов, ответственных за

Исследование пока имеет статус предварительного — это лишь аннотация к полному научному отчету, который еще не прошел независимое рецензирование. Однако результаты уже заставляют ученых по-новому взглянуть на влияние окружающей среды на фертильность. Могут ли микропластики влиять на способность мужчины и женщины зачать ребенка — пока точно неизвестно. Однако сам факт их присутствия в сперме и возле яйцеклетки вызывает беспокойство.

По мнению исследователей, количество обнаруженных частиц в образцах было небольшим — в основном одна-две частицы, максимум пять. В то же время уровень загрязнения фолликулярной жидкости оказался выше, чем спермы. Это может объясняться тем, что во время стимуляции яичников в рамках программы искусственного оплодотворения кровоток к ним усиливается, соответственно — увеличивается и количество веществ, которые попадают в репродуктивную систему.

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Отдельные ученые отмечают, что изучение влияния микропластика на людей находится на начальной стадии. Сейчас большинство выводов основывается на исследованиях животных, где пластик вводили в высоких дозах. Прямых доказательств вреда для человеческого организма в реальных условиях пока недостаточно. В то же время, химические вещества, которые выделяются из пластика, связывают с гормональными нарушениями, раком, проблемами с кожей и дыхательными органами.

Исследователи планируют расширить выборку участников и провести дополнительные тесты, чтобы установить, связаны ли привычки людей — например, употребление пищи из пластиковой тары или использование определенной бытовой продукции — с повышенным уровнем микропластика в организме. Также ученые намерены выяснить, влияют ли частицы пластика на качество сперматозоидов и яйцеклеток.

Несмотря на то, что это только начало большого научного пути, специалисты уже сейчас призывают уменьшить использование пластика в повседневной жизни. И хотя полностью избежать контакта с ним практически невозможно, ограничение одноразовых изделий, пластиковой посуды и упаковки может стать первым шагом к снижению нагрузки на организм.

Напомним, ранее мы писали о том, что микропластик проникает в организм человека и как обезопасить себя от него.

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Ранее ученые уже выражали серьезное беспокойство из-за распространения микропластика, ведь его частицы были обнаружены даже в снегу в Антарктиде- одном из самых отдаленных и, казалось бы, нетронутых регионов планеты.