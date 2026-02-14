В Средиземном море появились токсичные водоросли: может ли ядовитая рыба попасть на вашу тарелку

Средиземное море / © Фото программы "ЧП"

Реклама

В Средиземном море зафиксировали микроводоросли рода Gambierdiscus, которые способны продуцировать опасные токсины и накапливаться в рыбе. Это первый подтвержденный случай появления такого организма на материковом побережье Испании, что вызывает беспокойство относительно безопасности морепродуктов в регионе.

Об этом сообщило издание earth.com.

Научная группа под руководством эколога из Университета Аликанте Сезара Бордехоре обнаружила токсин-продуцирующие микроводоросли в прибрежных водах между Дения и Хавеа. Анализ архивных образцов с этого же побережья показал, что до 2011 года следов Gambierdiscus здесь не было, поэтому появление организма является новым и связано с последним десятилетием.

Реклама

Этот род микроводорослей производит сигуатоксины — вещества, накапливающиеся в рыбе, когда мелкие травоядные потребляют водоросли, а хищные виды поедают их. Попав на тарелку человека, токсин может вызвать сигуатеру — пищевое отравление с симптомами от желудочного дискомфорта до неврологических расстройств, таких как покалывание, зуд или нарушение температурных ощущений.

В собранных образцах количество клеток колебалось от 20 до 140 на литр, а по предварительным данным они принадлежат виду Gambierdiscus australes. Однако дальнейшие генетические проверки должны подтвердить идентификацию.

«Большее количество может увеличить вероятность того, что рыба поглотит больше токсинов, однако опасность также зависит от конкретного штамма присутствующих микроводорослей», — говорится в статье.

Отмечается, что лабораторные наблюдения с Балеарских островов показывали низкий уровень токсичности именно вида Gambierdiscus australes.

Реклама

Регуляторные органы уже корректируют графики проверок морепродуктов, ведь наибольший риск касается крупных хищных рыб, которые могут накапливать токсины в высоких концентрациях. Перед выходом улова на рынок образцы рыбьего мяса проходят лабораторные тесты, и в случае выявления токсинов продажи блокируют.

Ученые указывают, что теплые воды Средиземного моря могут создавать условия для выживания тропических микроорганизмов, которые ранее не переживали зимние температуры. Это согласуется с общей тенденцией смещения морских видов на север из-за климатических изменений.

Чтобы получить более полную картину, исследователи проводят дополнительный мониторинг морского дна, ведь Gambierdiscus — бентосный организм, который растет на камнях, водорослях и морской траве. Обычные пробы воды могут его не обнаружить, поэтому сбор донных образцов становится ключевым элементом раннего предупреждения.

Специалисты успокаивают: для отдыхающих микроводоросль не представляет риска при контакте с кожей. Опасность возникает только из-за употребления зараженной рыбы, а термическая обработка токсины не разрушает — поэтому критически важны лабораторные проверки и контроль цепи поставок.

Реклама

Власти готовятся к тому, что с потеплением морей появление новых токсин-продуцирующих видов может стать регулярным вызовом, а систематический мониторинг станет основным инструментом управления рисками.

Напомним, после штормов на побережье Черного моря ученые нашли голубого краба. В пределах Тузловских лиманов зафиксировано три экземпляра. Вид считается агрессивным и выносливым вселенцем.