В США на стартовой площадке взорвалась ракета Безоса New Glenn

Взрыв ракеты New Glenn

В США ракета частной космической компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке в штате Флорида во время наземных испытаний.

Об этом информирует The New York Times.

Инцидент произошел во время так называемого «горячего» теста двигателей в преддверии запланированного запуска.

«Во время сегодняшнего горячего испытания мы зафиксировали аномалию. Весь персонал находится в безопасности и находится на своих местах», — сообщили в Blue Origin.

В результате взрыва образовался огненный шар, нанесший значительные повреждения стартовой площадке и оборудованию вокруг него.

Ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников для интернет-сети Amazon под названием Leo, являющейся конкурентом системы Starlink компании SpaceX.

