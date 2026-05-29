В США на стартовой площадке взорвалась ракета Безоса New Glenn

Инцидент произошел во время так называемого «горячего» теста двигателей.

Игорь Бережанский
Взрыв ракеты New Glenn

В США ракета частной космической компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке в штате Флорида во время наземных испытаний.

Об этом информирует The New York Times.

Инцидент произошел во время так называемого «горячего» теста двигателей в преддверии запланированного запуска.

«Во время сегодняшнего горячего испытания мы зафиксировали аномалию. Весь персонал находится в безопасности и находится на своих местах», — сообщили в Blue Origin.

В результате взрыва образовался огненный шар, нанесший значительные повреждения стартовой площадке и оборудованию вокруг него.

Ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников для интернет-сети Amazon под названием Leo, являющейся конкурентом системы Starlink компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX на огромной скорости врежется в поверхность Луны.

Мы ранее информировали, что NASA представило масштабный план по созданию постоянной базы на Луне, которая будет по размерам напоминать целый город.

