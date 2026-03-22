В США нашли кожу рептилии, которой почти 300 миллионов лет: что это значит

В пещере Ричардс-Спур в американском штате Оклахома палеонтологи наткнулись на самую древнюю известную окаменелую кожу рептилии. Возраст находки оценивают в 289 миллионов лет.

Найденный фрагмент очень мал — примерно размером с ноготь и чрезвычайно тонкий. Несмотря на это, во время микроскопического анализа на нем удалось различить чешуйки и складки. Их строение похоже на кожу современных крокодилов, что может свидетельствовать о сохранении отдельных черт в течение сотен миллионов лет.

Ученые отмечают, что окаменелости мягких тканей встречаются крайне редко. В отличие от костей или зубов, кожа быстро разрушается после смерти организма. В этом случае решающую роль сыграли условия среды. Осадок в пещере был насыщен углеводородами — веществами на нефтяной основе, которые создали защитный слой вокруг остатков и ограничили доступ кислорода и воды. Дополнительно процесс разложения замедлялся из-за низкого уровня кислорода в отдельных участках пещеры.

Анализ образца показал, что ранние рептилии уже имели водостойкую чешую. Такая структура кожи была важна для удержания влаги в организме и защиты от высыхания. Это стало одним из ключевых факторов, который позволил позвоночным окончательно закрепиться на суше.

Ведущий автор исследования Итан Д. Муни, магистрант Университета Торонто в Миссиссоге, отметил, что расположение чешуек в виде рядов с подвижными участками между ними указывает на сочетание гибкости и защитной функции кожи. Это свидетельствует об уже сформированных адаптациях к наземной среде.

В то же время исследователи подчеркивают, что наличие углеводородов в образце затруднило детальный химический анализ тканей. Несмотря на это, полученных данных хватило, чтобы сделать выводы о структуре кожи и ее функции.

Фрагмент был найден без связанного скелета, поэтому окончательно определить вид пока невозможно. Ученые предполагают, что он может принадлежать рептилии Captorhinus aguti, которая обитала в этой местности в тот период.

«Будущие исследования будут сосредоточены на сочетании фрагмента кожи с полным скелетом, что поможет исследователям лучше понять, как развивались ранние рептилии и как их кожа менялась со временем. Связывая характеристики кожи с чертами скелета, ученые могут создать более полную картину ранней жизни амниотов на суше», — говорится в материале.

Напомним, ранее ученые исследовали особенности метаболизма питона и нашли молекулу, которая подавляет аппетит. Она уже показала результат в лабораторных условиях на мышах.