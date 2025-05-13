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- Наука и IT
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В США нашли мумию с "человеческими руками": ученые до сих пор не могут установить, кто это
Загадочная мумия с человеческими руками, найденная в вентиляции здания университета в США, озадачила ученых. Существо похоже на капакабру.
В США продолжают исследовать загадочное мумифицированное существо с пятью пальцами и ногтями, похожими на человеческие. Ее нашли в вентиляционном отверстии исторического здания Университета штата Мичиган в городе Ист-Лансинг.
Об этом пишет Daily Mail.
Существо назвали "Капакаброй" - в честь фольклорного чудовища и аббревиатуры археологической программы CAP, к которой она теперь принадлежит. Находка оставила без ответа немало вопросов: что это за животное, сколько ему лет и как оно попало в здание.
По словам исследовательницы Джериэль Карталес из Шотландского университета Данди, мумия примерно размером с кошку имеет длинный хвост, чрезвычайно тонкую кожу, а главное — "почти человеческие руки". У нее сохранились нос, уши и частично мягкие ткани, однако внешний вид и условия хранения создают впечатление, что существо происходит из другого мира.
Предварительные предположения о том, что это крыса, собака или кошка, не подтвердились. В настоящий момент наиболее вероятной версией является енот. Форма черепа и морды совпадает, однако окончательно определить это должны только сравнение зубов.
Университетское здание, где его нашли, было построено в 1889 году, поэтому мумия не может быть старше. Учитывая условия — постоянный поток теплого сухого воздуха из вентиляции, ученые предполагают, что животное могло туда попасть, застрять и впоследствии мумифицироваться естественным путем.
Джериэль Карталес оценивает вероятность того, что это енот в 75% и готовится к финальному этапу анализа — сравнение зубов с контрольными образцами.