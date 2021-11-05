В США нашли окаменелость неизвестного животного возрастом 300 миллионов лет: фото

В США нашли окаменелость неизвестного животного возрастом 300 миллионов лет: фото

Животное было четырехлапым и могло быть предком рептилий или млекопитающих.

Ископаемый скелет животного, которое имело четыре лапы и населяло планету примерно 300 миллионов лет назад, обнаружили в национальном парке Каньонлендс в штате Юта. Ученые предполагают, что это может быть еще неизвестное науке животное.

Об этом сообщает CNN.

Окаменелость была найдена в виде полного скелета, а кости находились в своих "жизненных позициях", то есть так же, как и когда животное было живым. Палеонтологи определили возраст находки от 295 миллионов до 305 миллионов лет.

Фото: Twitter/Petrified Forest NP

По словам Адама Хаттенлокера, доцента Университета Южной Калифорнии, окаменевшее животное, очевидно, принадлежит к ранним амниотам — откладывающим яйца наземным позвоночным. Полный скелет позволяет ученым анализировать их эволюцию, а также предков ранних рептилий и млекопитающих.

"Это феноменальный образец. Вы не встретите подобное очень часто, поэтому это открытие очень важно", — сказал Адам Марш, ведущий палеонтолог в Национальном парке Аризоны. Специалист также добавил, что это может быть еще неизвестное науке животное.

Точный вид и классификацию животного, которое может являться ранним предком рептилий или млекопитающих, еще предстоит определить.

Напомним, ранее на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных около тысячи лет назад.

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