В США одобрили препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера

Associated Press

Лекарства действуют не на симптомы Альцгеймера, а устраняют его глубинные причины.

В Соединенных Штатах Америки впервые за 20 лет одобрили препарат для борьбы с болезней Альцгеймера.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.

Также читайте Украинец запатентовал молекулу памяти, которая может помочь в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

Лекарства действуют не на симптомы Альцгеймера, а устраняют его глубинные причины. Он разрушает белок амилоид, через который возникают сгустки в мозге, разрушаются клетки и это приводит к проблемам с памятью, мышлением и спилкувнням. Разработчики говорят, что препарат подходит пациентам младше 80 лет, а также имеют начальную фазу болезни.

Впрочем, немало врачей ставят под сомнение эффективность лекарств. Они говорят, что результаты исследований неоднозначны и настаивают: препарат не является чудодейственным. Только по приблизительным оценкам, в мире от болезни Альцгеймера в настоящее время страдают более 30 миллионов человек. Они теряют память, у них ухудшается координация движений, речи, а способность самостоятельно позаботиться о себе становится все хуже.

Новости мира: в США впервые за 20 лет одобрили препарат для борьбы с Альцгеймером

Как сообщалось, для людей, страдающих Альцгеймер, риски и тяжелой коронавируса три раза выше, а если они в пожилом возрасте (от 80 лет), в шесть раз. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Бразилии, которые опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association,

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку