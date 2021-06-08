В США одобрили препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера

Лекарства действуют не на симптомы Альцгеймера, а устраняют его глубинные причины.
В Соединенных Штатах Америки впервые за 20 лет одобрили препарат для борьбы с болезней Альцгеймера.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.
Лекарства действуют не на симптомы Альцгеймера, а устраняют его глубинные причины. Он разрушает белок амилоид, через который возникают сгустки в мозге, разрушаются клетки и это приводит к проблемам с памятью, мышлением и спилкувнням. Разработчики говорят, что препарат подходит пациентам младше 80 лет, а также имеют начальную фазу болезни.
Впрочем, немало врачей ставят под сомнение эффективность лекарств. Они говорят, что результаты исследований неоднозначны и настаивают: препарат не является чудодейственным. Только по приблизительным оценкам, в мире от болезни Альцгеймера в настоящее время страдают более 30 миллионов человек. Они теряют память, у них ухудшается координация движений, речи, а способность самостоятельно позаботиться о себе становится все хуже.
Как сообщалось, для людей, страдающих Альцгеймер, риски и тяжелой коронавируса три раза выше, а если они в пожилом возрасте (от 80 лет), в шесть раз. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Бразилии, которые опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association,